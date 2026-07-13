Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen

Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen
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Konstantinos Karetsas semble se rapprocher un peu plus du Borussia Dortmund. L’intérêt du géant allemand était déjà connu, mais le dossier aurait désormais avancé du côté du joueur. Selon Nicolò Schira, le milieu de terrain de 18 ans a trouvé un accord de principe avec le club allemand.

Il s’agit d’une information importante dans un dossier qui traîne depuis un certain temps. Het Belang van Limburg avait déjà révélé que le Borussia Dortmund avait formulé trois offres pour Konstantinos Karetsas. Le KRC Genk les avait toutes refusées. Le club limbourgeois sait parfaitement quel joyau il possède et ne compte pas le laisser partir facilement.

Karetsas veut rejoindre Dortmund

Genk réclamerait au moins 35 millions d’euros pour l’international grec. Un montant qui ne sort pas de nulle part, puisque Transfermarkt estime également sa valeur marchande à 35 millions d’euros. Si Dortmund accepte de monter aussi haut, Genk battrait son propre record de vente.

Ce record appartient actuellement à Tolu Arokodare. Wolverhampton avait déboursé 26 millions d’euros pour arracher l’attaquant nigérian. Karetsas pourrait donc largement dépasser cette somme.

Genk réclame un montant record

Pour Genk, la situation est claire, mais délicate. Sur le plan sportif, le Racing souhaite évidemment conserver son plus grand talent le plus longtemps possible. Karetsas est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 et possède déjà énormément d’expérience malgré son jeune âge.

Il a déjà disputé 92 rencontres avec le club limbourgeois, pour un bilan de six buts et 23 passes décisives. Sa vision du jeu, sa technique et son calme ballon au pied le rendent particulièrement précieux. Karetsas n’est pas le genre de joueur qui éclot chaque année au sein d’un centre de formation.

Lire aussi… Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

Sa progression sur la scène internationale est également fulgurante. Le milieu de terrain a choisi de représenter la Grèce et compte déjà dix sélections, pour trois buts inscrits. Des statistiques impressionnantes pour un joueur de seulement 18 ans.

Dortmund est réputé pour offrir leur chance aux jeunes talents et les aider à progresser. Cet intérêt paraît donc logique. La principale question est désormais de savoir si le club allemand est prêt à consentir l’effort financier nécessaire. Le joueur semble en tout cas ouvert à ce transfert, mais Genk reste pour l’instant ferme sur ses exigences.

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