Un cadre du Club Bruges a trouvé un accord avec un grand club étranger

Un cadre du Club Bruges a trouvé un accord avec un grand club étranger
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Selon les informations de Nicolò Schira, Nicolò Tresoldi aurait trouvé un accord de principe avec l’AS Rome concernant les conditions de son futur contrat, qui pourrait courir jusqu’en 2031. Le club italien doit toutefois encore trouver un accord avec le Club de Bruges, chose qui ne sera pas simple.

L'attaquant privilégierait le club romain aux offres venues de Bundesliga. Un choix plutôt surprenant, alors qu'un retour en Allemagne semblait être une option logique pour l'international allemand espoirs.

L'AS Rome veut convaincre Tresoldi

Le club italien doit toutefois encore trouver un accord avec le Club de Bruges, ce qui ne s'annonce pas simple. Les Blauw en Zwart réclameraient 25 millions d'euros pour leur attaquant, soit exactement le montant de sa valeur marchande estimée par Transfermarkt.

Pour le Club Bruges, une telle vente représenterait une énorme plus-value. Le champion de Belgique avait déboursé 7,5 millions d'euros l'été dernier pour recruter le joueur en provenance de Hanovre 96. En l'espace d'une saison, le club pourrait donc réaliser une opération financière particulièrement intéressante.

Bruges ne veut pas s'en séparer

Malgré tout, la position du Club Bruges est claire. Selon Het Laatste Nieuws, un départ de Tresoldi n'est pas envisagé cet été. L'attaquant est considéré comme un élément essentiel du projet sportif et son contrat court jusqu'en juin 2029.

Seule une offre impossible à refuser pourrait faire évoluer la situation. Si l'AS Rome venait effectivement à s'approcher des 25 millions d'euros réclamés, les dirigeants brugeois devraient au moins étudier la proposition. Une somme de cette importance est difficile à ignorer pour un club belge.

Dès sa première saison sous les couleurs brugeoises, Tresoldi s'est imposé comme un joueur clé. En 58 rencontres, il a inscrit 23 buts et délivré 9 passes décisives, confirmant qu'il n'est pas seulement un talent d'avenir, mais déjà un joueur très performant.

Le Club Bruges se retrouve donc face à un véritable dilemme. Conserver Tresoldi reste la meilleure option sur le plan sportif, mais l'AS Rome pousse en coulisses et le joueur serait déjà séduit par l'idée de rejoindre la Serie A. Les prochaines discussions entre les deux clubs devraient permettre d'en savoir davantage sur la fermeté de la position brugeoise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
AS Roma
Nicolò Tresoldi

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Tresoldi - Khalaili - Vuskovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Tresoldi - Khalaili - Vuskovic

16:00
Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"

Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"

17:30
Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen

Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen

17:00
Anan Khalaili ne rejoindra finalement pas l’Inter Milan

Anan Khalaili ne rejoindra finalement pas l’Inter Milan

15:32
"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

16:30
Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite

Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite

15:30
Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle décisif dans l’arrivée de Yann Sommer au Club de Bruges

Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle décisif dans l’arrivée de Yann Sommer au Club de Bruges

13:00
LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne

LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne

14:56
Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?

Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?

14:30
1
Rudi Garcia : stop ou encore ? L’avis tranché de Philippe Albert

Rudi Garcia : stop ou encore ? L’avis tranché de Philippe Albert

14:00
Encore à Westerlo en 2025, il s’apprête à être transféré pour près de 60 millions d’euros

Encore à Westerlo en 2025, il s’apprête à être transféré pour près de 60 millions d’euros

13:30
Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais

Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais

13:04
1
📷 Deux légendes d’Anderlecht se retrouvent après de longues années

📷 Deux légendes d’Anderlecht se retrouvent après de longues années

12:00
1
Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire

Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire

11:40
4
"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

11:00
En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges

En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges

08:00
2
Révélation de la suisse à la Coupe du monde, Johan Manzambi va rejoindre deux Diables Rouges en Angleterre

Révélation de la suisse à la Coupe du monde, Johan Manzambi va rejoindre deux Diables Rouges en Angleterre

10:30
Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

10:00
Accord conclu : Yann Sommer va bel et bien découvrir le championnat belge

Accord conclu : Yann Sommer va bel et bien découvrir le championnat belge

22:30
1
Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay

Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay

09:30
"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi

"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi

09:00
Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun

Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun

08:30
1
"Normalement, un nouveau coach commence avec ça, j'ai fait exprès de l'éviter" : Will Still surprend à Auxerre

"Normalement, un nouveau coach commence avec ça, j'ai fait exprès de l'éviter" : Will Still surprend à Auxerre

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Sommer - Karetsas - Trossard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Sommer - Karetsas - Trossard

22:30
Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

07:00
"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde

"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde

23:00
1
Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

22:00
Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League

Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League

21:30
Anderlecht est prévenu : à 11 jours de l'Europa League, Hammarby enchaîne

Anderlecht est prévenu : à 11 jours de l'Europa League, Hammarby enchaîne

21:00
1
"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles

"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles

20:30
3
Accord total : Leandro Trossard à quelques heures d'un départ d'Arsenal

Accord total : Leandro Trossard à quelques heures d'un départ d'Arsenal

20:00
Les négociations progressent : un ancien coach de Pro League en pole pour succéder à Nicky Hayen à Genk

Les négociations progressent : un ancien coach de Pro League en pole pour succéder à Nicky Hayen à Genk

19:30
Officiel : l'une des premières cibles de Marc Wilmots pour le Standard tourne aussi le dos à l'Antwerp

Officiel : l'une des premières cibles de Marc Wilmots pour le Standard tourne aussi le dos à l'Antwerp

19:00
Il fallait y penser : un ancien flop d'Anderlecht retrouve le rythme...dans son propre club

Il fallait y penser : un ancien flop d'Anderlecht retrouve le rythme...dans son propre club

18:30
Bientôt un staff 100% Pro League ? Besnik Hasi vient encore faire ses emplettes en Belgique

Bientôt un staff 100% Pro League ? Besnik Hasi vient encore faire ses emplettes en Belgique

18:00
L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué"

L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué"

12/07
2

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved