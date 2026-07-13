Un cadre du Club Bruges a trouvé un accord avec un grand club étranger

Selon les informations de Nicolò Schira, Nicolò Tresoldi aurait trouvé un accord de principe avec l’AS Rome concernant les conditions de son futur contrat, qui pourrait courir jusqu’en 2031. Le club italien doit toutefois encore trouver un accord avec le Club de Bruges, chose qui ne sera pas simple.

L'attaquant privilégierait le club romain aux offres venues de Bundesliga. Un choix plutôt surprenant, alors qu'un retour en Allemagne semblait être une option logique pour l'international allemand espoirs.

L'AS Rome veut convaincre Tresoldi

Le club italien doit toutefois encore trouver un accord avec le Club de Bruges, ce qui ne s'annonce pas simple. Les Blauw en Zwart réclameraient 25 millions d'euros pour leur attaquant, soit exactement le montant de sa valeur marchande estimée par Transfermarkt.

Pour le Club Bruges, une telle vente représenterait une énorme plus-value. Le champion de Belgique avait déboursé 7,5 millions d'euros l'été dernier pour recruter le joueur en provenance de Hanovre 96. En l'espace d'une saison, le club pourrait donc réaliser une opération financière particulièrement intéressante.

Bruges ne veut pas s'en séparer

Malgré tout, la position du Club Bruges est claire. Selon Het Laatste Nieuws, un départ de Tresoldi n'est pas envisagé cet été. L'attaquant est considéré comme un élément essentiel du projet sportif et son contrat court jusqu'en juin 2029.

Seule une offre impossible à refuser pourrait faire évoluer la situation. Si l'AS Rome venait effectivement à s'approcher des 25 millions d'euros réclamés, les dirigeants brugeois devraient au moins étudier la proposition. Une somme de cette importance est difficile à ignorer pour un club belge.





Dès sa première saison sous les couleurs brugeoises, Tresoldi s'est imposé comme un joueur clé. En 58 rencontres, il a inscrit 23 buts et délivré 9 passes décisives, confirmant qu'il n'est pas seulement un talent d'avenir, mais déjà un joueur très performant.

Le Club Bruges se retrouve donc face à un véritable dilemme. Conserver Tresoldi reste la meilleure option sur le plan sportif, mais l'AS Rome pousse en coulisses et le joueur serait déjà séduit par l'idée de rejoindre la Serie A. Les prochaines discussions entre les deux clubs devraient permettre d'en savoir davantage sur la fermeté de la position brugeoise.