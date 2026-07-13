Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche
Photo: © photonews
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Le Standard continue à miser sur l'avenir avec le SL 16. Le club l'a encore prouvé aujourd'hui avec deux nouvelles prolongations.

Au Standard, le futur du SL 16 s'est un temps écrit en pointillés, quand le club s'interrogeait sur la nécessité de continuer à aligner une équipe U23 en D1 FFA au regard des coûts et de toute l'organisation que cela représente. Mais Marc Wilmots est convaincu du bienfondé de ce premier contact avec le football d'adulte et a donc confirmé que l'équipe continuerait bien en D1 Amateurs.

Alors, quitte à aller dans cette direction, autant le faire à fond. En cette intersaison, la direction s'est ainsi déjà montrée très active en ce qui concerne l'équipe U23. Outre la signature d'Antoine Mazure pour apporter de l'expérience et des buts, plusieurs prolongations ont déjà été annoncées. Deux nouvelles sont tombées aujourd'hui.

Deux jeunes prolongés par le Standard, deux profils bien différents

La première concerne Anas Hammas. Le milieu offensif belgo-marocain a prolongé jusqu'en fin de saison prochaine. "Je tiens à remercier la direction, le staff et toutes les personnes qui me font confiance. Cette prolongation représente énormément pour moi et me motive à continuer à progresser. J'ai hâte de débuter cette nouvelle saison et, je l'espère, de fouler la pelouse de Sclessin devant nos supporters", se félicite le joueur de 22 ans, pilier du SL 16 la saison dernière.

L'autre prolongation du jour a été signée par Onesime Kalonji. L'attaquant de 17 ans se distingue par sa polyvalence sur le front offensif et effectue d'ailleurs la préparation avec l'équipe première. Kalonji est désormais lié au Standard jusqu'en juin 2028, avec une saison supplémentaire en option.


"Aujourd'hui, je prolonge avec une grande fierté et une immense gratitude. Après sept ans et demi de dur labeur, je suis récompensé par ce nouveau contrat. C'était un rêve d'enfant, je suis prêt à continuer à mouiller le maillot pour ce grand club. Gloire à Dieu", conclut-il.

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