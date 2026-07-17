"Ce n'est pas ça qui vous fait progresser" : le père De Cat explique le départ de son fils d'Anderlecht

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Nathan De Cat poursuit sa carrière en Allemagne, à Hoffenheim. Le voir partir après une seule saison avec l'équipe première d'Anderlecht en a déçu plus d'un au Lotto Park, son père Jens revient sur les raisons de ce départ.

Avec Nathan De Cat, Anderlecht et la Jupiler Pro League voient partir un véritable joyau. Le jeune milieu de terrain est devenu en un temps record un élément clé au Lotto Park, au point d’attirer l’attention de nombreux cadors européens. À Hoffenheim, il opte toutefois pour une étape intermédiaire. Son père Jens admet que la décision n’a pas été simple.

"Le plus difficile, c’était la peur de faire le mauvais choix", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Mais c’est justement ça, sortir de sa zone de confort. Tu connais tout le monde, c’est chouette et convivial. Sauf qu’en tant que footballeur, tu apprends que le ‘chouette et convivial’ ne te fait pas toujours progresser. Il faut parfois quitter cet environnement familier pour pouvoir repousser ses limites. À ce niveau-là, le choix est fait".

La Bundesliga comme nouveau terrain de jeu

Si le choix s’est porté sur Hoffenheim, c’est pour plusieurs raisons. "C’est surtout la combinaison du championnat et du caractère familial. Hoffenheim, c’est un petit cran au-dessus, mais pas quatre d’un coup. Ils sont connus comme un vrai club formateur, et c’est exactement ce dont Nathan a besoin aujourd’hui".

"Le football est un monde dur", poursuit le père De Cat. "Aller dès maintenant dans un club qui ne te laissera que peu de place pour progresser et faire des erreurs, ce n’est pas l’idéal pour une première expérience à l’étranger. Et la Bundesliga est l’un des plus grands championnats d’Europe. Peu importe l’adversaire, il devra s’employer à fond".

Nathan De Cat aura 19 ans dans deux jours, mais le voilà déjà lancé dans un grand championnat européen. Son adaptation prendra sans doute du temps, mais notre compatriote a déjà montré que prendre les choses en main sur le terrain dès son arrivée ne lui faisait pas peur.

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