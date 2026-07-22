Encore le jackpot pour Zulte Waregem, qui va réaliser une nouvelle grosse vente cet été

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Encore le jackpot pour Zulte Waregem, qui va réaliser une nouvelle grosse vente cet été
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Joseph Opoku va quitter Zulte Waregem après deux saisons. L'attaquant ghanéen va s'engager en faveur de Swansea City et rapporter une belle à l'Essevee. C'est ce qu'a confirmé Fabrizio Romano.

Swansea City est actuellement en stage en Autriche, et c’est là que la dernière ligne droite du transfert devrait être bouclée. Une fois la visite médicale passée et les formalités administratives finalisées, Joseph Opoku devrait officiellement rejoindre le club gallois, comme le confirme le "gourou" du mercato, Fabrizio Romano. 

Joseph Opoku devrait rapporter une belle somme à Zulte Waregem : Romano évoque un montant de 6,5 millions d'euros, auxquels vont s'ajouter des bonus ainsi qu'un pourcentage à la revente. Cela placerait directement le Ghanéen dans le top 5 des transferts sortants du club flandrien. 

Opoku manquera à Zulte Waregem 

Sur le plan sportif, c'est une grosse perte pour Zulte Waregem, où Opoku s'était imposé comme un pilier offensif depuis son arrivée du Ghana en 2024. Il a disputé 62 matchs pour l'Essevee, inscrivant 13 buts et 13 passes décisives. 

C'est surtout la saison passée que Joseph Opoku s'est révélé, avec 10 buts et 6 assists en 34 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques qui lui ont permis de décrocher une présélection avec le Ghana pour la Coupe du Monde 2026, même s'il n'est pas monté au jeu. 

Cette vente est un second jackpot pour Zulte Waregem cet été. Les Flandriens avaient en effet déjà vendu Jeppe Erenbjerg en début de mercato au KRC Genk, contre 6 millions d'euros. Restera à réussir à remplacer ce duo, qui était le principal animateur du jeu offensif flandrien la saison passée...

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