Un candidat au top loin d'être prêt : défaite 4-0 contre l'AZ en match de préparation

Le KRC Genk en tirera probablement des conclusions. Les Limbourgeois, qui espèrent bien viser les places européennes cette saison, se sont inclinés 4 buts à 0 face à l'AZ Alkmaar... qui a récemment partagé l'enjeu contre Zulte Waregem.

Le Racing Genk sort d'une saison très décevante, les Limbourgeois ayant manqué le top 6 et donc les derniers Playoffs de l'histoire du football belge. S'ils ont ensuite remporté les Europe Playoffs, les hommes de Nicky Hayen - depuis parti - se sont inclinés en barrages face à La Gantoise et ont donc manqué l'Europe.

Il faudra faire (beaucoup) mieux cette saisons sous Jess Thorup, car sans Playoffs, la marge d'erreur sera plus limitée et une 7e place sera loin de suffire pour aller chercher un ticket européen. Mais en préparation, le Racing Genk vient de subir une grosse désillusion.

Genk s'est en effet lourdement incliné en match de préparation face à l'AZ, sur le score de 4 buts à 0. Un adversaire pourtant sur papier à portée des Limbourgeois, puisqu'il n'y a que quelques jours, le club d'Alkmaar partageait l'enjeu contre Zulte Waregem (1-1).

Karetsas et Adedeji-Sternberg bien alignés par Thorup

Les supporters se réjouiront cependant de constater que Konstantinos Karetsas et Noah Adedeji-Sternberg, qu'on cite sur le départ depuis le début du mercato, étaient tous deux présents sur le terrain. Karetsas serait en partance pour le Borussia Dortmund, tandis que le Club de Bruges espérait récemment débaucher Adedeji-Sternberg.

Après un penalty manqué de Daan Heymans, Genk a encaissé deux buts avant la mi-temps, et le jeune gardien de but limbourgeois Lucca Brughmans a dû s'employer afin d'éviter que la messe soit dite à la pause. L'AZ ajoutera tout de même deux buts à l'addition en seconde période, dont un dans la dernière demi-heure d'un match de 120 minutes.

Pour Genk, c'est un message clair : il y a encore du travail avant la reprise du championnat, qui arrivera le week-end du 9 août. Le Racing commencera sa saison par un déplacement à Zulte Waregem, avant de recevoir Westerlo pour sa première à domicile.