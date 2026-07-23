La RAAL a entamé sa préparation aux Pays-Bas par un partage

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La RAAL a entamé sa préparation aux Pays-Bas par un partage
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Après quelques matchs amicaux à l'Easi Arena et en déplacement, La Louvière a entamé sa préparation à Till, aux Pays-Bas. Les Loups disputaient un premier match amical face aux Grecs de l'AE Kifisia, et ont partagé l'enjeu.

La RAAL avait affronté l'Excelsior Virton (victoire 3-1) puis s'était inclinée en déplacement à Lille pour la première de Davide Ancelotti à la tête des Dogues (défaite 3-0), avant d'entamer son stage aux Pays-Bas, du côté de Till. Les hommes d'Edward Still entamaient cette deuxième période de préparation avec un amical face à l'AE Kifisia, 10e de D1 grecque la saison passée.

Après une première mi-temps rythmée notamment par une frappe de Filet sur la transversale, c'est Kifisia qui ouvrait le score avant la pause. Peu de noms connus dans le noyau grec à l'exception peut-être, pour les plus attentifs, de Jordi Mboula qui a brièvement porté le maillot du Cercle de Bruges en prêt depuis l'AS Monaco, le temps de 8 matchs en 2020.

Arrêts de Tiago, but de Guindo 

La seconde partie sera à l'avantage de l'AE Kifisia qui se procurera beaucoup d'occasions mais se heurte à un très bon Tiago Cardoso, le gardien de but international luxembourgeois prêté par le Borussia Mönchengladbach à la RAAL. Ce dernier débutera la saison, puisque Marcos Peano s'est blessé pour plusieurs semaines.

Un but de Mohamed Guindo, sur une frappe lointaine, permettra aux hommes d'Edward Still d'égaliser un peu contre le cours du jeu et de décrocher un partage face à Kifisia (onze de base à retrouver ici). La suite de la préparation, pour les Loups, se fera face à Samsunspor, 7e du championnat turc la saison passée. 


Comme ce match face à Kifisia, la rencontre face à Samsunspor se disputera à huis-clos. Un dernier match amical sera ensuite au programme avant la reprise du championnat, prévue le 9 août sur la pelouse du RSC Anderlecht. De grandes retrouvailles au programme, donc, entre Edward Still et le club qu'il a quitté en cours de saison pour une brève expérience à Watford...

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