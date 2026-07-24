"Beaucoup d'informations sont inexactes" : au cœur d'une polémique à Wolverhampton, Tolu Arokodare réagit

Tolu Arokodare a réagi aux informations surprenantes concernant sa situation à Wolverhampton. L’ancien attaquant du Racing Genk nie avoir adopté un comportement non professionnel et insiste sur sa volonté de continuer à respecter ses obligations envers le club anglais.

L'attaquant nigérian avait rejoint Wolverhampton l'été dernier contre un montant conséquent. Les Wolves avaient déboursé 26 millions d'euros pour convaincre le Racing Genk de laisser partir Tolu Arokodare vers la Premier League. Aujourd'hui, son avenir au club anglais semble toutefois très incertain.

Polémique autour d'un entraînement

À l'origine de cette agitation, un article du journaliste Nathan Judah. Selon lui, Arokodare aurait refusé cette semaine de quitter l'entraînement après que son entraîneur, Cesar Peixoto, lui avait demandé de ne plus participer aux séances en raison des incertitudes entourant son avenir.

Toujours selon ces informations, l'attaquant nigérian se serait malgré tout présenté à l'entraînement, ce qui aurait conduit à l'annulation de toute la séance. Il est même affirmé qu'un dispositif de sécurité supplémentaire aurait été mis en place afin de s'assurer qu'il ne se présente plus au centre d'entraînement.

Le principal intéressé a rapidement réagi sur les réseaux sociaux, dénonçant ces informations. "J'ai été très surpris et déçu de voir les informations publiées aujourd'hui dans les médias, dont beaucoup sont inexactes", a-t-il déclaré.

L'attaquant a également tenu à rappeler son professionnalisme : "Tout au long de ma carrière, j'ai toujours été fier de me comporter de manière professionnelle et de maintenir les plus hauts standards à l'entraînement. Mon engagement a toujours été de me préparer au mieux afin d'aider mes coéquipiers et le club chaque fois que l'on fait appel à moi."





Un avenir toujours incertain

Sous contrat avec Wolverhampton, Tolu Arokodare affirme ne vouloir qu'honorer ses engagements : "Je suis toujours sous contrat avec les Wolves et ma seule intention est de remplir mes responsabilités de manière professionnelle, en m'entraînant, en faisant mon travail et en contribuant à l'équipe, conformément à ce contrat."

Pour l'instant, l'attaquant de 25 ans n'a pas totalement justifié le montant de son transfert. En 38 rencontres sous les couleurs de Wolverhampton, il a inscrit six buts et délivré deux passes décisives. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à 20 millions d'euros.