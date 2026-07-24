Burnley ne chipe pas seulement Nicky Hayen à Genk : un autre visage connu au club le suit

Selon le Nieuwsblad, Johan Van Rumst va devenir l’adjoint de Nicky Hayen à Burnley. L’ancien bras droit de l’entraîneur va donc également rejoindre l’Angleterre.

Pour Genk, il s'agit d'un nouveau départ important à un moment où le club a déjà dû réagir rapidement à plusieurs changements. Nicky Hayen semblait pourtant être l'entraîneur idéal pour s'inscrire dans la durée. Nommé afin de ramener les Limbourgeois vers les sommets, il a finalement quitté le club pour rejoindre Burnley. Une décision qui a été difficile à digérer en interne.

Après le départ de Nicky Hayen, Johan Van Rumst avait brièvement assuré l'intérim à la tête de l'équipe. Il figurait même parmi les candidats pour devenir entraîneur principal, mais cette collaboration n'a finalement pas été prolongée.

Johan Van Rumst va désormais retrouver Hayen à Burnley. Les deux hommes se connaissent bien et vont pouvoir poursuivre en Angleterre le travail qu'ils avaient entamé à Genk.

Une nouvelle aventure en Angleterre

Pour Van Rumst, il ne s'agira pas d'une première expérience à l'étranger. Il avait déjà occupé le poste d'entraîneur adjoint de Philippe Clement à l'AS Monaco. Une expérience qu'il mettra désormais à profit en Angleterre.



Pendant ce temps, Jess Thorup est désormais aux commandes du KRC Genk. Mais la préparation estivale ne se déroule pas comme prévu. Mercredi, les Limbourgeois ont subi une lourde défaite (4-0) face à l'AZ Alkmaar en match amical. Le club devra rapidement trouver la bonne dynamique avant le début du championnat.