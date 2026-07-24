Gros coup dur pour le KRC Genk : un défenseur absent plusieurs mois

Le KRC Genk devra provisoirement se passer de Ken Nkuba. Le latéral s’est blessé au genou et devra subir une opération. Selon le Belang van Limburg, il sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Pour Ken Nkuba, cette blessure survient au pire moment. Le défenseur de 22 ans était cité parmi les joueurs susceptibles de quitter le KRC Genk cet été, mais une indisponibilité de plusieurs semaines complique forcément les chances d'un transfert. Les clubs sont généralement plus réticents à recruter un joueur qui ne peut pas être aligné immédiatement.

Une blessure qui tombe mal pour Ken Nkuba

Le natif de Mons avait rejoint Genk en janvier 2024 en provenance du Sporting de Charleroi, contre un montant de 3,75 millions d'euros. Depuis son arrivée dans le Limbourg, il a disputé 51 rencontres avec l'équipe première, sans toutefois parvenir à s'imposer comme un titulaire indiscutable.

Le latéral a dû faire face à une forte concurrence à son poste. S'il a montré de belles qualités par séquences, il n'a pas encore réussi à franchir un véritable cap. Il devra désormais se concentrer sur une longue période de rééducation.

Cette blessure constitue également un coup dur pour les plans sportifs de Genk. À l'approche du début du championnat, les Limbourgeois ne disposent déjà pas d'un grand nombre de solutions en défense. Outre Nkuba, Adrian Palacios et Elie Mbavu sont eux aussi indisponibles.

Une défense décimée

Adrian Palacios souffre d'une blessure au genou et sera également absent pendant plusieurs semaines. Elie Mbavu, de son côté, est touché musculairement.





Pour Jess Thorup, la préparation de la nouvelle saison s'annonce donc compliquée. L'entraîneur voit plusieurs options défensives disparaître à quelques jours des premiers rendez-vous officiels.

Genk abordera la nouvelle saison avec un secteur défensif amoindri. Les Limbourgeois débuteront le championnat le 9 août par un déplacement sur la pelouse de Zulte Waregem, avant de recevoir Westerlo à la Cegeka Arena le 15 août pour leur premier match à domicile.