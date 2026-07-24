Officiel, Mark Van Bommel à la tête des Diables ! Tout savoir sur son staff et ses premières impressions

C'est officiel, Mark Van Bommel est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges et a signé un contrat courant jusqu'à l'Euro 2028 inclus. Son staff sera composé de Boudewijn Zenden, Maarten Martens et Reinier Robbemond, a appris l'Union belge dans un communiqué publié ce vendredi.

Il n'y avait plus l'ombre d'un doute. L'information est désormais officielle : Mark Van Bommel est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, apprend l'Union belge dans un communiqué publié ce vendredi. L'ancien entraîneur de l'Antwerp a signé un contrat courant jusqu'à l'Euro 2028 inclus.

"C’est un immense honneur de devenir entraîneur de la Belgique. Je tiens à remercier l’Union belge de football pour la confiance qu’elle m’accorde. La Belgique dispose de joueurs exceptionnels et d’un potentiel énorme. Avec mon staff technique, nous voulons construire une équipe disciplinée, ambitieuse et suffisamment courageuse pour rivaliser avec les meilleurs", a déclaré l'entraîneur néerlandais dans le communiqué.

Mark Van Bommel sélectionneur des Diables jusqu'à l'Euro 2028

"Le succès n’est jamais garanti, mais le travail acharné, l’honnêteté et l’engagement le sont. Nous donnerons tout pour aider cette équipe à progresser chaque jour et pour rendre les Belges fiers. J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le staff et les supporters, et d’entamer ensemble ce nouveau chapitre."

Sa venue est saluée par le directeur technique de la Fédération, Vincent Mannaert. "Je suis vraiment satisfait que Mark van Bommel et ses assistants aient accepté de relever notre défi. Ils ont beaucoup d’envie, sont ambitieux et je suis persuadé qu’avec leur expérience internationale en tant qu’entraîneur et joueur, ils pourront parfaitement permettre à nos Diables Rouges de continuer à progresser, d’obtenir des résultats et d’atteindre le maximum de leur potentiel aux plans individuel et collectif."

Le staff de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges

Le staff de Mark Van Bommel a également été confirmé. Il comprendra Boudewijn Zenden, Maarten Martens et Reinier Robbemond."Boudewijn Zenden peut se prévaloir d’une carrière de joueur impressionnante, en ayant notamment évolué au PSV Eindhoven, au FC Barcelone, au Chelsea FC, au Liverpool FC, à l’Olympique de Marseille et au Sunderland AFC. L’ancien international néerlandais a disputé 54 matches avec l’équipe des Pays-Bas et a acquis de l’expérience en tant qu’entraîneur adjoint au Chelsea FC et au Jong PSV", présente d'abord le communiqué.



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"Maarten Martens s’est fait un nom en tant que milieu de terrain créatif, notamment à l’AZ Alkmaar, avec lequel il a remporté le championnat des Pays-Bas. Cet ancien Diable Rouge s’est par ailleurs imposé ces dernières années comme un entraîneur principal très prometteur à l’AZ Alkmaar.

Reinier Robbemond apportera sa vaste expérience du football professionnel néerlandais. Après une longue carrière de joueur, il a été entraîneur principal entre autres au FC Oss, à De Graafschap et à Willem II. Il a également occupé le poste d’entraîneur adjoint au PSV Eindhoven (sous la direction de Mark van Bommel) et au Maccabi Tel Aviv FC."