"Dans les 12-15 prochains jours, cela doit être réglé" : Philippe Albert met déjà la pression sur Van Bommel

Mark Van Bommel est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Philippe Albert estime que le Néerlandais a les qualités pour réussir, mais plusieurs dossiers l'attendent.

Mark Van Bommel est officiellement le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. L'ancien entraîneur de l'Antwerp succède à Rudi Garcia, dont le passage à la tête de la Belgique s'est terminé après un parcours jusqu'en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. La Fédération n'a pas tardé à lui trouver un remplaçant, mais le défi qui l'attend s'annonce de taille. Les premiers rendez-vous approchent et le temps ne jouera pas en sa faveur.

Rudi Garcia n'était pas mauvais

Parmi les consultants, Philippe Albert a livré son analyse dans les colonnes du journal Le Soir. L'ancien défenseur estime que Van Bommel hérite d'une situation plus complexe qu'il n'y paraît. Selon lui, Garcia laisse un bilan loin d'être négatif. "Nous sommes deux semaines à peine après le match contre l'Espagne et Mark van Bommel est donc le successeur de Rudi Garcia. La Fédération s'engage dans un périple assez sinueux", explique-t-il. Il rappelle que Garcia a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés malgré un calendrier relevé et plusieurs rencontres compliquées.

Le nouveau sélectionneur n'aura pas beaucoup de temps pour prendre ses marques. Dans moins de deux mois, les Diables Rouges retrouveront la compétition. Albert rappelle que Mark Van Bommel devra rapidement être opérationnel. "Un énorme travail doit commencer maintenant parce que, dans moins de deux mois, les choses sérieuses recommencent. Avec des matchs ultra-difficiles qu'il va falloir gérer convenablement et éviter d'être ridicule."

Pas un problème le manque d'expérience comme sélectionneur

"Van Bommel manque d'expérience au niveau d'une équipe nationale. C'était le cas de Garcia aussi... mais il a atteint tous ses objectifs en fait. Cette succession, il va falloir l'assumer et la réussir." Pour Albert, la comparaison avec son prédécesseur montre que ce manque d'expérience n'est pas un handicap, à condition de trouver les bons repères.

Vite résoudre le cas Thibaut Courtois

Il y a un dossier qui ne peut plus attendre : celui de Thibaut Courtois. Selon Albert, Van Bommel devra clarifier la situation du gardien du Real Madrid. "Le plus urgent, c'est bien sûr Thibaut Courtois, plus que savoir dans quel club un autre Diable va jouer. Il faut régler la question du gardien. Et à notre avantage, si possible, parce qu'on a besoin de Courtois, cela s'est vu à la Coupe du monde."



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L'ancien Diable imagine que le nouveau sélectionneur ira à la rencontre de son portier afin de connaître ses intentions. "Van Bommel va probablement le rencontrer sur place. Mais si Thibaut décide d'arrêter, il faudra respecter sa décision... même si je ne suis pas d'accord avec lui, évidemment. Je pars du principe qu'un gardien peut, dans son cas, jouer jusqu'à 38-39 ans en équipe nationale. Mais s'il a envie de se consacrer uniquement à son club, je peux le comprendre tout à fait."

Plutôt Mike Penders que Senne Lammens

"Dans les 12-15 prochains jours, cela doit être réglé". Si Courtois venait à confirmer son retrait, il estime que la Belgique devrait préparer l'avenir sans attendre. "Le numéro 1 à mes yeux est Penders. Il a d'énormes qualités mais il doit évidemment acquérir de l'expérience. Avec ce genre de rencontres, il peut le faire, mais alors il faut peut-être faire une croix sur cette Ligue des Nations. Mais voilà, si Courtois ne revient pas, il faut lui trouver son successeur sur le long terme, pas sur le court terme."