Daniel Van Buyten en est convaincu : Mark Van Bommel a tout pour réussir avec les Diables Rouges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Daniel Van Buyten en est convaincu : Mark Van Bommel a tout pour réussir avec les Diables Rouges
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Daniel Van Buyten a partagé plusieurs saisons avec Mark Van Bommel au Bayern Munich. Il explique pourquoi il croit au succès du nouveau sélectionneur des Diables Rouges.

Les réactions continuent d'affluer après la nomination de Mark Van Bommel à la tête des Diables Rouges. Cette fois, c'est Daniel Van Buyten qui a pris la parole. L'ancien défenseur connaît bien le nouveau sélectionneur : les deux hommes ont partagé le vestiaire du Bayern Munich pendant cinq saisons et sont restés en contact depuis.

Van Buyten a côtoyé Van Bommel pendant plusieurs années et a pu observer de près sa manière de travailler, son caractère et son influence dans un vestiaire. Aujourd'hui, l'ancien défenseur est convaincu que cette expérience sera un atout pour la Belgique.

"Celui qu'il faut, c'est celui qui fait gagner"

Interrogé par le journal La Dernière Heure, l'ancien Diable Rouge s'est montré très positif. "Celui qu'il faut, c'est celui qui fait gagner. Les résultats le diront. Il fallait en tout cas quelqu'un qui comprenne la mentalité et la philosophie belges. Il a de l'expérience et du charisme. Il a toutes les qualités pour réussir".

Van Buyten estime que cette nomination arrive au bon moment dans la carrière de son ancien coéquipier. Le Néerlandais va diriger les meilleurs joueurs belges, un défi qu'il juge à la hauteur de ses ambitions. "C'est quelqu'un de méticuleux dans son travail. Il a déjà prouvé comme entraîneur, il a gagné des titres. Et c'est un très beau challenge. À l'image de l'opportunité que Vincent a eue avec le Bayern, c'est un challenge magnifique pour lui. Une opportunité incroyable. Par rapport à ce qu'il a vécu avant, il va avoir un concentré de joueurs de plus grande qualité encore. C'est un défi excitant pour ce compétiteur".

Un leader et quelqu'un qui a le contact facile

Lire aussi… "Dans les 12-15 prochains jours, cela doit être réglé" : Philippe Albert met déjà la pression sur Van Bommel
Au-delà de ses qualités d'entraîneur, Van Buyten insiste sur la personnalité de Van Bommel. "Il a le contact facile. Il est très social, ce qui est très important dans ce métier. Quand il n'était pas capitaine, il était parmi les leaders qui discutaient. Il se démarquait par son charisme, son aura. On voyait qu'il avait cela en lui. Je me disais qu'il ferait un bon entraîneur. Il est sérieux et ce n'est pas un carotteur, au contraire, c'est un bosseur qui ne triche pas. Après, un bon coach n'est pas forcément un gueulard. Lui, c'est un entraîneur qui fait ce qu'il dit."

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