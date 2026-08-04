Le record de vente de Tzolis déjà battu ? Un club italien sous le charme de NicolòTresoldi

Manuel Gonzalez
Fabien Chaliaud et Manuel Gonzalez
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Le record de vente de Tzolis déjà battu ? Un club italien sous le charme de NicolòTresoldi
Photo: © photonews
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Après l'AS Roma, c'est un cador anglais qui est sur la piste de Nicolò  Tresoldi. Et vu ses moyens financiers, il n'est pas impossible que le record pour une vente battu par Christos Tzolis, parti pour Arsenal, soit battu dans les prochaines semaines.

Bart Verhaeghe avait pourtant été très clair en interne. Nicolò  Tresoldi ne peut pas partir cet été. Un club intéressé devra formuler une offre très importante pour convaincre le président du Club Bruges. Le champion de Belgique compte sur Tresoldi pour porter l’équipe cette saison. De plus, les "Blauw en Zwart" n’ont tout simplement pas besoin d’argent. Les comptes du club sont au beau fixe.

Le Club Bruges a déjà récolté 87 millions d’euros (!) cet été

Les transferts sortants de Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Jesse Bisiwu, Zaid Romero et Shandre Campbell y sont notamment pour quelque chose. Lors de ce mercato estival –et le compteur n’est pas encore arrêté– le Club Bruges a déjà encaissé 87 millions d’euros. L’AS Roma s’est montrée très intéressée par Tresoldi ces dernières semaines. Le club romain avait trouvé un accord personnel avec l’attaquant allemand d’origine italienne de 21 ans et avait même formulé une offre officielle de 35 millions d’euros. La position de Verhaeghe est toutefois restée inchangée.

Tresoldi Nicolò
© photonews

L'AS Roma a décidé de ne pas aller plus loin dans les négocations. Cela signifiait-il la fin du flirt ? Bien au contraire. Les médias anglais annoncent que Manchester United souhaite s’asseoir à la table des négociations avec le champion de Belgique. Les "Red Devils" suivent Tresoldi de très près depuis plusieurs mois et semblent vouloir passer à la vitesse supérieure.

Le Club Bruges pourra-t-il également repousser cette offensive ? Il n’est pas nécessaire de faire un dessin : Manchester United, surtout sur le plan financier, boxe dans une autre catégorie que l’AS Roma. Les 35 millions réclamés ne représentent pas grand chose pour un club qui vient en plus de retrouver la Ligue des Champions. 

Nicolo Tresoldi va-t-il déjà battre le record de Christos Tzolis ?

Le transfert de Christos Tzolis vers Arsenal a marqué un nouveau record pour le championnat de Belgique. Les 40 millions d'euros déboursés par les "Gunners" pour l'ailier grec représentent un montant qui n'avait encore jamais été déboursé dans le passé pour un joueur évoluant au sein de la Jupiler Pro League.

Faut-il espérer, pour celui qui consigne ces records, qu’il ait écrit celui de Tzolis au crayon ? Il existe évidemment une possibilité que ce record de vente soit battu une deuxième fois cet été. Et en cas d'offre supérieur à 40 millions, Bart Verhaeghe pourra difficilement retenir son attaquant vedette.

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