Poussé vers la sortie à Naples, Romelu Lukaku espère encore un grand club européen

Actuellement courtisé par Atlanta United, cercle de Major League Soccer, Romelu Lukaku attend toujours l'appel du pied d'un club issu d'un des grands championnats européens.

Est-ce que cela se remarque que le Napoli est en train de pousser Romelu Lukaku vers la sortie ? Même Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur des "Partenopei" n'ose pas affirmer que notre compatriote fera partie de son effectif en vue de la nouvelle saison. Pourtant, l'ancien technicien de la Juventus et de l'AC Milan avait tenté de faire venir "Big Rom" lorsqu'il officiait sur le banc de ces formations. Mais on le sait, les problèmes de Lukaku à l'ombre du Vésuve vont au-delà du simple relationnel avec l'entraîneur.

Le plan de Naples est donc très clair : Romelu Lukaku doit s'en aller. Et de préférence pour un montant d’au moins 10 millions d'euros. Le salaire du meilleur buteur de l'histoire des Diables rouges pèse trop lourd sur les comptes du club napolitain. De plus, Rasmus Højlund, venu de Manchester United, a prouvé la saison dernière qu’il pouvait porter l’attaque de Naples en l'absence de Romelu Lukaku.

Ces dernières semaines, Romelu Lukaku a une nouvelle fois été au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Les noms des clubs stambouliotes de Fenerbahçe et de Beşiktaş ont été évoqués, tout comme un éventuel retour au RSC Anderlecht, cité à plusieurs reprises. Une chose semble toutefois déjà acquise : le Diable Rouge, fort de ses 132 sélections, ne fera pas son retour au Lotto Park cet été.

Selon les médias italiens, un intérêt concret est apparu en provenance de la Major League Soccer (MLS). Atlanta United aurait jeté son dévolu sur Lukaku. Mieux encore, les premiers contacts auraient déjà eu lieu. Le club américain lui proposerait un contrat très lucratif de deux saisons. En d'autres termes, il pourrait encore terminer sa carrière à Bruxelles par la suite.

Romelu Lukaku ne se laisse pas presser

Lukaku n'a toutefois pas l'intention de prendre une décision dans l'immédiat. "Big Rom" est convaincu qu'il peut encore jouer un rôle majeur au sein d'un grand club européen, un cercle auquel n'appartiennent pas les équipes intéressées jusqu'à présent par ses services. Mais quelle grande formation européenne est aujourd'hui prête à recruter un attaquant de 33 ans ?





À l'heure actuelle, la réponse est claire : aucune. Le mercato estival européen n'a pas encore véritablement commencé. Ce n'est que vers la fin du mois d'août que l'on saura quels clubs auront réellement besoin de se renforcer. Romelu Lukaku est donc persuadé que de nouvelles opportunités se présenteront d'ici là.