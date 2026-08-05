L'enthousiasme revient : une première depuis trois ans pour Marc Coucke à Anderlecht

La délégation anderlechtoise est arrivée à Thessalonique aujourd'hui. Marc Coucke était du voyage et croit en le renouveau de son Sporting. A commencer par demain soir contre la PAOK.

La délégation d'Anderlecht a pris la direction de la Grèce ce mercredi midi pour le match aller contre le PAOK au troisième tour préliminaire de l'Europa League. À bord de l'avion, entre le staff, les joueurs et les partenaires, se trouvait aussi un passager de marque : Marc Coucke.

Pour le propriétaire du club, ce n'est plus une habitude d'assister aux matchs européens à l'extérieur. Sa dernière présence visible lors d'un déplacement continental remontait à mars 2023, quand Anderlecht affrontait Villarreal. Depuis, Coucke s'était fait discret lors de la plupart des voyages européens.

L'enthousiasme revient chez Marc Coucke

Qu'il fasse à nouveau le déplacement en dit long sur l'importance qu'il accorde à cette nouvelle phase à Anderlecht. Ces dernières saisons, le club a connu des résultats sportifs fluctuants et veut, sous Vitor Bruno, retrouver une identité claire.

Après la victoire contre Hammarby au tour qualificatif précédent, Coucke affichait visiblement sa satisfaction. Le propriétaire est descendu sur la pelouse au coup de sifflet final pour féliciter longuement l'entraîneur portugais.

Coucke croit en le nouvel Anderlecht de Vitor Bruno

Ce moment tranchait avec la déception après la finale de Coupe perdue la saison passée. Cette défaite a été difficile à encaisser pour Coucke, qui, depuis, a travaillé avec la direction sportive à une nouvelle approche.



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La relation entre Coucke et une partie des supporters d'Anderlecht reste toutefois délicate. Cet été encore, le noyau dur du groupe de supporters BCS a mené des actions de protestation contre la politique et la structure de propriété du club.

Le club tente néanmoins de ramener de la sérénité. Les choix sportifs de cet été doivent insuffler une nouvelle dynamique, avec davantage d'attention pour le développement, des transferts ciblés et un noyau compétitif. L'enthousiasme né de cette deuxième mi-temps de haute volée contre Hammarby se confirmera-t-elle lors des prochains mois ?