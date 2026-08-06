🎥 Petite mésaventure pour les joueurs de La Gantoise dans la nuit précédant leur match face à Göteborg

Les joueurs de Gand ont été réveillés en pleine nuit par des feux d’artifice en Suède la nuit dernière. Des supporters de Göteborg se sont amusés à en tirer devant l’hôtel où séjournent les Buffalos. Pour les hommes de Rik De Mil, il s’agit d’un premier avant-goût de l’ambiance qui les attend.

Au deuxième tour préliminaire de la Conference League, La Gantoise s’était déplacée en Pologne pour affronter le club ukrainien du FK LNZ Tcherkassy. C’est dans un stade presque vide que les Gantois ont joué face à l’équipe dont le pays est en guerre.

Pour le troisième tour préliminaire, La Gantoise affrontera l’IFK Göteborg. La manche aller en Suède aura lieu au Gamla Ullevi Stadium ce jeudi à 19h00, tandis que le retour aura lieu le jeudi suivant à 20h30 à Gand.

Lors du match en Suède, une énorme ambiance est attendue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Gantois ont été prévenus avec des feux d'artifices jetés devant leur hôtel.

De fervents supporters

Le public suédois de Göteborg fait partie des plus fervents du pays. Les grands matchs donnent souvent lieu à des tifos impressionnants. Les fans ne cessent de chanter lorsque leur équipe joue afin de la pousser le plus possible vers la victoire. Un véritable chaudron donc qui attend les Buffalos. Le contraste avec le match face au FK LNZ Tcherkassy en déplacement est clair.





Quoi qu’il en soit, les Buffalos devront ne pas se laisser perturber par l’atmosphère s’ils veulent s’imposer. L’objectif des Buffalos est clair : participer à la Conference League. Pour ce faire, il faudra remporter ce troisième tour préliminaire et ensuite un barrage en cas de qualification.

Face au FK LNZ Tcherkassy, La Gantoise s’est déjà fait peur après être allée chercher la qualification aux tirs au but, suite à une double confrontation sur un score nul et vierge jusqu’en prolongations.