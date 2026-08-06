🎥 Petite mésaventure pour les joueurs de La Gantoise dans la nuit précédant leur match face à Göteborg

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
🎥 Petite mésaventure pour les joueurs de La Gantoise dans la nuit précédant leur match face à Göteborg
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les joueurs de Gand ont été réveillés en pleine nuit par des feux d’artifice en Suède la nuit dernière. Des supporters de Göteborg se sont amusés à en tirer devant l’hôtel où séjournent les Buffalos. Pour les hommes de Rik De Mil, il s’agit d’un premier avant-goût de l’ambiance qui les attend.

Au deuxième tour préliminaire de la Conference League, La Gantoise s’était déplacée en Pologne pour affronter le club ukrainien du FK LNZ Tcherkassy. C’est dans un stade presque vide que les Gantois ont joué face à l’équipe dont le pays est en guerre.

Pour le troisième tour préliminaire, La Gantoise affrontera l’IFK Göteborg. La manche aller en Suède aura lieu au Gamla Ullevi Stadium ce jeudi à 19h00, tandis que le retour aura lieu le jeudi suivant à 20h30 à Gand.

Lors du match en Suède, une énorme ambiance est attendue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Gantois ont été prévenus avec des feux d'artifices jetés devant leur hôtel.

De fervents supporters

Le public suédois de Göteborg fait partie des plus fervents du pays. Les grands matchs donnent souvent lieu à des tifos impressionnants. Les fans ne cessent de chanter lorsque leur équipe joue afin de la pousser le plus possible vers la victoire. Un véritable chaudron donc qui attend les Buffalos. Le contraste avec le match face au FK LNZ Tcherkassy en déplacement est clair.

Quoi qu’il en soit, les Buffalos devront ne pas se laisser perturber par l’atmosphère s’ils veulent s’imposer. L’objectif des Buffalos est clair : participer à la Conference League. Pour ce faire, il faudra remporter ce troisième tour préliminaire et ensuite un barrage en cas de qualification.

Face au FK LNZ Tcherkassy, La Gantoise s’est déjà fait peur après être allée chercher la qualification aux tirs au but, suite à une double confrontation sur un score nul et vierge jusqu’en prolongations.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
IFK Goteborg

Plus de news

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

23:50
Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

23:30
Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

23:10
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

22:51
Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

22:11
"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges Interview

"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges

21:40
2
Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

21:50
Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle Analyse

Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle

21:00
2
Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

21:20
3
Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

20:14
Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

20:30
12
Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

18:00
Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

20:00
Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

19:30
Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

19:00
Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

18:30
Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

17:30
4
Lionel Messi endeuillé

Lionel Messi endeuillé

17:00
Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

16:30
Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

16:00
Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

15:30
1
Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

15:00
Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

14:20
Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

14:40
Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

13:30
Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

12:30
Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

11:30
"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

11:00
12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

10:36
Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

10:30
La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

10:00
L'un des grands talents à suivre cette saison en Pro League : "Je pense avoir déjà prouvé ma valeur"

L'un des grands talents à suivre cette saison en Pro League : "Je pense avoir déjà prouvé ma valeur"

07/08
Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

09:30
Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

09:00
Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

08:30
1
Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Troisième tour préliminaire (aller)
FK Auda FK Auda 1-0 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Brann Brann 0-1 Apollon Limassol Apollon Limassol
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 1-1 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
FC Inter Turku FC Inter Turku 2-1 FC Vaduz FC Vaduz
Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 1-4 Rapid Wien Rapid Wien
FC Noah FC Noah 2-2 Sion Sion
HJK HJK 1-1 Motherwell Motherwell
Jablonec 97 Jablonec 97 2-0 RFS RFS
CFR Cluj CFR Cluj 0-5 Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL
IFK Goteborg IFK Goteborg 0-1 La Gantoise La Gantoise
Riga FC Riga FC 1-0 Györi ETO Györi ETO
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 2-0 Flora Tallin Flora Tallin
Debrecen Debrecen 0-3 FC Copenhague FC Copenhague
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-3 Sankt Gallen Sankt Gallen
Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius 2-5 Hajduk Split Hajduk Split
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 1-0 FK Qarabag FK Qarabag
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 0-0 Hammarby Hammarby
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 1-2 Austria Wien Austria Wien
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2-0 GKS Katowice GKS Katowice
FC Twente FC Twente 6-0 Dunajska Streda Dunajska Streda
Ajax Ajax 3-1 Shelbourne Shelbourne
Braga Braga 1-0 Dinamo Minsk Dinamo Minsk
Valur Reykjavík Valur Reykjavík 0-2 FC NordsjÃ¦lland FC NordsjÃ¦lland
Lugano Lugano 2-0 NSI NSI
Borac Banja Luka Borac Banja Luka 1-0 Vitebsk Vitebsk
Rijeka Rijeka 1-0 Tampere TKT Tampere TKT
Bohemian FC Bohemian FC 0-2 FC Midtjylland FC Midtjylland
Tre Fiori Tre Fiori 1-4 Drita Drita
Partizan Belgrade Partizan Belgrade 3-0 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
Hibernian Hibernian 2-1 ?kendija 79 ?kendija 79
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved