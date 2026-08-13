"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts
Photo: © photonews
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Alors que Mika Godts se rapproche d'un transfert au PSG, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, a été interrogé à son propos après le succès du PSG en finale de la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa (2-1). L'entraîneur espagnol n'a pas voulu en dire trop, mais a tout de même glissé un message.

"Je ne parle pas du mercato des transferts. Je suis désolé", a-t-il débuté au micro de Ziggo Sport lorsqu'il a été interrogé sur le joueur belge avant de finalement déclarer : "Nous aimons tous les bons joueurs du monde et Mika Godts en fait partie."

Cette Supercoupe d'Europe étant désormais passée, une nouvelle offre est attendue de la part du PSG à l'Ajax pour Mika Godts, comme l'explique le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. L'attaquant belge dispose déjà d'un accord personnel avec le club, mais les deux équipes doivent encore s'entendre sur le montant du transfert et sur les détails d'un accord.

Le joueur s'était récemment lui-même exprimé à ce sujet au micro d'ESPN : "Je tiens absolument à clarifier la situation. Les discussions avec le PSG sont en cours. Si je le nie, plus personne ne me prendra au sérieux. Mais tant qu’il n’y a pas d’accord, je veux jouer chaque minute."

Un accord doit encore être trouvé entre le Paris Saint-Germain et l'Ajax Amsterdam

Le dossier devrait prochainement évoluer jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre les deux équipes. Les Parisiens espèrent conclure le deal, mais pour cela, il faudra parvenir à convaincre l'Ajax, qui se montre difficile dans les négociations. Le natif de Louvain est encore sous contrat avec les Amstellodamois jusqu'au 30 juin 2029 et la formation néerlandaise n'a donc aucune raison de se presser pour le vendre.

Elle considère l'ailier gauche comme un joueur important de l'effectif. Elle ne le laissera alors partir qu'en cas d'offre très importante. Le PSG serait prêt à débourser beaucoup d'argent, mais un accord doit encore être trouvé.

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