Officiel : Charles Vanhoutte a son nouveau club et va découvrir la Ligue des Champions

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Charles Vanhoutte quitte l'OGC Nice. Un accord a été conclu entre le club français et le Feyenoord Rotterdam. Le milieu défensif belge va découvrir la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions. Son transfert vient d'être officialisé ce vendredi.