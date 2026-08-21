UPDATE : Le coach du Besiktas donne des nouvelles de Trossard
Photo: © photonews
Leandro Trossard a quitté sur blessure son troisième match disputé sous les couleurs du Besiktas, après un peu plus de septante minutes. Victime d'une semelle du Géorgien Anton Tolordava, notre Diable Rouge a eu besoin d'aide pour quitter la pelouse.
Le coach du Besiktas rassure concernant Leandro Trossard
Dans la foulée du match du Besiktas, le coach du club turc a rassuré au sujet de Leandro Trossard, sorti suite à un gros coup et qui souffrait visiblement beaucoup. Vincenzo Italiano a ainsi affirmé en conférence de presse que le Diable Rouge n'était pas blessé.
"Leandro Trossard n'est pas blessé. Il a juste pris un solide coup direct, mais ce n'est que de la douleur. Il n'y a absolument rien de grave", assure Vincenzo Italiano. Bien sûr, ce dernier n'est pas docteur, et on attendre l'éventuel scanner et diagnostic officiel pour être vraiment rassuré. Mais il semble que c'était plus de peur que de mal pour Trossard, qui vient d'arriver en Turquie...
Leandro Trossard a quitté sur blessure son troisième match disputé sous les couleurs du Besiktas, après un peu plus de septante minutes. Victime d'une semelle du Géorgien Anton Tolordava, notre Diable Rouge a eu besoin d'aide pour quitter la pelouse.
Leandro Trossard a été titularisé par l’entraîneur du Besiktas Vincenzo Italiano pour la réception du Kauno Zalgiris, ce jeudi soir en barrages de l'Europa League. Notre compatriote a quitté le terrain après un peu plus de 70 minutes de jeu, peu de temps après avoir été touché par le défenseur géorgien Anton Tolordava, qui a écopé d'une carte jaune sur l'action.
Le contact a visiblement laissé des traces sur l'ancien joueur de Genk et d'Arsenal. Trossard a hurlé de douleur et est resté quelques instants au sol, se plaignant d’une forte douleur à la cheville. Il a quitté le terrain en étant soutenu, remplacé par Milot Rashica.
Le score était alors déjà de 3-0 en faveur de Besiktas. Oh Hyeon-gyu (ex-Genk) avait donné l’avantage aux Turcs dès la sixième minute. Michael Amir Murillo (ex-Anderlecht) avait doublé la mise à la douzième. Orkun Kökçü avait inscrit le troisième but juste avant l’heure de jeu, sur penalty.
De vieilles connaissances offrent la victoire à Besiktas
Besiktas peut donc dormir sur ses deux oreilles avant le match retour de la semaine prochaine en Lituanie. Mais la blessure de Trossard constitue tout de même un sérieux coup dur. Le Diable Rouge a été recruté pour 18 millions d’euros et doit devenir l’un des cadres de l’équipe. Besiktas retient donc son souffle et espère que sa blessure sera sans gravité.
Leandro Trossard disputait déjà son troisième match sous le maillot de Besiktas. Il avait déjà joué en Europe contre le Hradec Kralove. Monté au jeu, il avait contribué à préserver la victoire 1-0. Il avait ensuite effectué ses débuts (comme titulaire) en Süper Lig turque contre Eyüpspor. Une rencontre également soldée par une victoire 1-0.
💥🚨 FLAŞ!— FF TV (@FFTVofficial) August 20, 2026
Beşiktaş'ta Leandro Trossard sakatlanarak oyundan çıktı. Durumu iyi gözükmüyor.
➡️ Beşiktaş 4. haftada Fenerbahçe ile oynayacak. pic.twitter.com/4rgvaW8OOk https://t.co/tWpS6LESzB
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