UPDATE : Le coach du Besiktas donne des nouvelles de Trossard

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Leandro Trossard a quitté sur blessure son troisième match disputé sous les couleurs du Besiktas, après un peu plus de septante minutes. Victime d'une semelle du Géorgien Anton Tolordava, notre Diable Rouge a eu besoin d'aide pour quitter la pelouse.