Jusqu'où peut aller le Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ?

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Après avoir atteint le top 24 lors des deux précédentes éditions de la Ligue des champions, le Club de Bruges espère rééditer cette performance cette saison. Malgré ses récents résultats sur la scène européenne, les Blauw en Zwart ne figurent pas parmi les favoris sur le papier. Jusqu'où les Brugeois peuvent-ils aller cette saison ?

Le Club de Bruges a réalisé de belles performances en Ligue des champions ces deux dernières années. À deux reprises, les Blauw en Zwart sont parvenus à terminer dans le top 24 et ainsi à se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition. Il y a deux saisons, ils avaient même éliminé l'Atalanta avant de voir leur parcours s'arrêter en huitièmes de finale face à Aston Villa.

Jusqu'où peut aller le Club de Bruges cette saison ?

La saison dernière, le top 24 avait constitué le terminus après une défaite et un match nul face à l'Atlético Madrid. Cette saison encore, intégrer le top 24 constituera l'objectif principal du Club de Bruges.

Il y a deux ans, onze points avaient été nécessaires pour terminer dans le top 24. La saison dernière, dix points avaient suffi aux Brugeois pour décrocher la 19e place. Cette saison, neuf points pourraient être suffisants, mais il pourrait tout aussi bien en falloir huit, dix ou onze pour être certain de poursuivre l'aventure.

Le Club de Bruges a donc déjà prouvé qu'il était capable de se faire une place parmi les 24 meilleures équipes de la phase de ligue. Mais sur le papier, la concurrence reste particulièrement relevée cette saison.

Le Club de Bruges 17e au classement UEFA

Le Club de Bruges occupe actuellement la 17e place du classement UEFA, à égalité avec Chelsea. Une position qui témoigne notamment des bons résultats européens engrangés par les Blauw en Zwart ces dernières saisons.

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Tottenham et la Fiorentina, tout comme Chelsea, ne sont pas qualifiés pour la Ligue des champions. Le classement UEFA permet donc aux Brugeois de se situer plutôt favorablement parmi les participants. Mais si l'on se penche sur les valeurs marchandes des 36 équipes, le constat est tout autre.

Sur le papier, le Club de Bruges reste loin des plus grosses écuries européennes. Le PSG, le Real Madrid, Arsenal, Manchester City, le FC Barcelone et le Bayern Munich dépassent tous le milliard d'euros de valeur marchande, tandis que l'Inter et l'Atlético Madrid figurent également parmi les dix effectifs les mieux valorisés selon Transfermarkt.

D'autres formations disposent également de moyens largement supérieurs à ceux des Brugeois. Manchester United affiche par exemple une valeur marchande de 929 millions d'euros, contre 196 millions pour le Club de Bruges. Le Real Betis (260 millions d'euros) et le PSV (273 millions d'euros) se rapprochent davantage de la valeur de l'effectif brugeois.

Le Club de Bruges seulement 27e en valeur marchande

La comparaison avec l'ensemble des participants montre à quel point le Club de Bruges devra une nouvelle fois déjouer les pronostics. En termes de valeur marchande, les Blauw en Zwart occupent seulement la 27e place parmi les 36 équipes engagées en Ligue des champions.

Un classement qui contraste fortement avec leur 17e place au coefficient UEFA et surtout avec leurs performances européennes des dernières saisons. Le Club de Bruges a atteint le top 24 lors des deux précédentes éditions, prouvant qu'il pouvait rivaliser avec des formations disposant d'effectifs beaucoup plus valorisés.

Les Blauw en Zwart ont donc déjà montré qu'ils étaient capables de déjouer la hiérarchie financière. Au vu de leurs performances des deux dernières saisons, atteindre une troisième fois consécutive le top 24 semble être un objectif réaliste. Aller plus loin dépendra ensuite largement du niveau des adversaires et de la capacité des Brugeois à reproduire leurs exploits européens.

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