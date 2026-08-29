Le Bayern Munich prêt à battre un nouveau record ? Kompany réagit...à la Kompany

Le Bayern Munich a réussi son entrée en matière en Bundesliga. La victoire 5-1 contre Stuttgart rassure Vincent Kompany mais ne doit pas être motif d'excès de confiance pour la suite. Morceaux choisis de sa conférence de presse d'après-match.

Cinq buts inscrits, des nouveaux joueurs impliqués et déjà décisifs : même si le Bayern Munich a montré qu'il devait encore monter en régime, son match d'ouverture de la saison a débouché sur une victoire concluante contre Stuttgart.

Les premières minutes étaient pourtant à l'avantage des visiteurs : "Le début du match a été très difficile", concède Vincent Kompany. "Nous savons que Stuttgart est une équipe physiquement forte et dispose de bons attaquants. Nous sommes restés calmes, nous avons continué et créé de plus en plus d'occasions. À la fin, c'était une victoire méritée".

Une troisième saison sur le banc du Bayern

Vince the Prince veut voir tout le groupe relancer la machine : "Nous voulons simplement continuer ce que nous avons fait au cours des deux dernières années. Nous avons fait preuve de beaucoup d'énergie, de beaucoup de volonté. C'est tout simplement amusant avec cette équipe. Tout recommence à zéro".

"J'espère que tous les joueurs en sont conscients, mais c'est aussi mon rôle de l'inculquer. Nous avons un bon effectif, avec un équilibre parfait entre expérience et jeunesse. Les nouveaux nous aideront beaucoup. Nous devons simplement arriver à la phase décisive de la saison avec tous nos joueurs en forme. Nous avons réussi cela assez bien la saison dernière", poursuit-il.

La machine à marquer déjà lancée

Un premier score fleuve dès la journée de championnat, de quoi pousser le Bayern à vouloir battre le record de buts marqués sur une saison de Bundesliga. Les Bavarois avaient déjà battu leur propre record la saison dernière, avec pas moins de 122 réalisations en 34 matchs.





Un enjeu qui n'en est pas vraiment un pour Kompany, du moins pas maintenant : "C'est totalement sans importance pour moi en ce moment. Le plus important, ce sont les trois points. C'est un peu dans l'ADN de cette équipe de savoir où se trouve le but et de marquer toujours plus".