Officiel : un éphémère Diable Rouge prêté à Monza

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Sur une voie de garage au Napoli après que l'Espanyol Barcelone n'ait pas levé son option d'achat, Cyril Ngonge rebondit à Monza. Un nouveau défi en Serie A pour l'ailier de 26 ans, Diable Rouge à une reprise.