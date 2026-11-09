Un grand Leandro Trossard juste avant les Diables : son coach ne tarit pas d'éloges

Leandro Trossard a livré une prestation impressionnante dimanche soir avec Besiktas. Le Diable Rouge a délivré trois passes décisives lors de la victoire 3-0 contre Gençlerbirliği. Après la rencontre, l’entraîneur Vincenzo Italiano s’est montré particulièrement élogieux envers son attaquant belge.

Leandro Trossard a été à l’origine des deux buts de Dusan Vlahovic en première période. Le Serbe a ouvert le score à la vingtième minute avant de doubler l’avance juste avant la pause. À cinq minutes du terme, le Belge a également délivré sa troisième passe décisive, cette fois pour l'ancien de Zulte Waregem Ernest Poku. Trossard a ainsi été directement impliqué dans tous les buts de Besiktas.

Vincenzo Italiano impressionné par Trossard

"Trossard a été particulièrement bon aujourd’hui. J’étais également très satisfait de lui contre le Celtic", a déclaré l'entraîneur du Besiktas Vincenzo Italiano après la rencontre en conférence de presse. L’entraîneur italien a surtout souligné que son joueur pouvait apporter une vraie plus-value à plusieurs postes.

"Aujourd’hui, il a joué un peu plus dans l’axe. Il est très bon aussi bien sur les flancs que dans le centre. Il est très efficace dans les duels en un contre un et c’est un joueur intelligent. Je le félicite", a poursuivi Italiano.

Italiano s’est également montré satisfait de la prestation collective. "Nous avons bien commencé le match. Notre approche et notre concentration étaient bonnes. Nous avons profité de notre supériorité numérique, mais même à onze contre onze, nous avons bien joué", a-t-il analysé.

Leandro Trossard à nouveau titulaire en sélection ?

La prestation trois étoiles de Leandro Trossard arrive au meilleur moment, à savoir juste avant de retrouver la sélection. Lors de la trêve internationale précédente, l'ancien d'Arsenal n'avait pas vraiment pu aider les Diables, revenant à peine d'une blessure au pied et ne montant donc au jeu qu'en fin de rencontre contre la Turquie et à Paris.



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Cette fois, Trossard est pleinement disposé à reprendre le rôle qu'il avait enfin endossé à la Coupe du Monde 2026, à savoir celui de leader offensif des Diables Rouges.