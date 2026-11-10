Un entraîneur bien connu de la Pro League pour succéder à Edward Still à La Louvière ?

La RAAL La Louvière s'active pour trouver un successeur à Edward Still, limogé samedi soir après la défaite face au Cercle de Bruges (0-1). Les Loups souhaitent rapidement nommer un nouvel entraîneur et auraient déjà identifié une piste intéressante : Yves Vanderhaeghe.

Yves Vanderhaeghe fait partie des candidats pour succéder à Edward Still. L'entraîneur de 56 ans, actuellement à la tête des Francs Borains en Challenger Pro League, serait ouvert à un retour en Jupiler Pro League. Un premier entretien aurait déjà eu lieu entre les deux parties, rapporte le Nieuwsblad.

Fait intéressant, Yves Vanderhaeghe confiait encore le week-end dernier au même média qu'il espérait avoir une nouvelle chance en Jupiler Pro League. L'ancien Diable Rouge ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi les clubs de l'élite manifestaient si peu d'intérêt à son égard ces derniers temps.

La situation pourrait désormais changer. Passé notamment par Courtrai, Ostende, La Gantoise et le Cercle de Bruges, Yves Vanderhaeghe possède une solide expérience au plus haut niveau. Son habitude de travailler avec des équipes en difficulté pourrait particulièrement intéresser La Louvière.

La Louvière étudie plusieurs pistes

Après onze journées, les Loups occupent la 17e place du classement avec seulement sept points sur 33. Une situation qui pousse le président Salvatore Curaba à vouloir réagir rapidement. Après le licenciement de Still, le dirigeant avait d'ailleurs indiqué que le club avait besoin d'un entraîneur plus expérimenté.

Yves Vanderhaeghe correspond à ce profil, mais aucun accord n'a encore été trouvé. La Louvière étudie également d'autres pistes.





Le club hennuyer espère nommer rapidement son nouvel entraîneur afin que celui-ci puisse profiter de la trêve internationale pour commencer à travailler avec son groupe.