Dennis Ayensa, le triplé qui change tout : une grande première depuis 2013 pour le Standard

Vendredi soir, Dennis Ayensa a marqué un triplé pour permettre au Standard de venir tranquillement à bout de Beveren. Voir un Rouche inscrire un triplé en championnat n'est pas monnaie courante, cela n'était d'ailleurs plus arrivé depuis 13 ans.

Pour un attaquant, le meilleur remède en période de doute reste les buts. Critiqué pour ses dernières prestations sous le maillot du Standard (au mieux discrètes, au pire décisives pour l'adversaire comme face à Genk), Dennis Ayensa a rappelé qu'il était bel et bien le meilleur buteur des Rouches en plantant un triplé face à Beveren.

Ayensa retrouve ses sensations

Il y a beau avoir un penalty dans le tas, les deux autres buts illustrent à eux seuls tout ce qu'on demande à un attaquant dans le rectangle, avec des enchaînements fluides, sans se poser de question.

Ayensa n'avait pourtant jamais inscrit de triplé de sa carrière, si ce n'est avec les U17 du Borussia Mönchengladbach en 2014. Il faut même remonter plus loin pour trouver trace d'un joueur du Standard auteur de trois buts dans un match de championnat belge.

Sur les traces de Batshuayi (et Emond)

Le dernier à l'avoir fait est en effet Michy Batshuayi, qui avait planté un triplé à Cédric Berthelin à l'occasion d'une victoire 2-4 du Standard à Ostende le 15 septembre 2013. Le KVO alignait encore Fernando Canesin, Laurent Depoitre, le regretté Frank Berrier, Thomas Foket et Jordan Lukaku.



Du côté du Standard, des garçons comme Eiji Kawasima, Jelle Van Damme, Kanu, Frédéric Bulot ou Imoh Ezekiel étaient aussi de la partie. Pour être tout à fait complet, notons que le dernier Rouche à avoir inscrit un triplé en match officiel est plus récent que cela, Renaud Emond l'avait fait en Coupe de Belgique contre le Club de Bruges en 2018.