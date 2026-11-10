Le Bayern Munich confirme le retour de Vincent Kompany au centre d'entraînement et donne de ses nouvelles

Le Bayern Munich a confirmé le retour de Vincent Kompany au centre d'entraînement. Le club allemand a donné de ses nouvelles dans un communiqué publié ce mardi.

Le Bayern explique que Vincent Kompany poursuit sa guérison et est bel et bien de retour : "Vincent Kompany est sur la voie de la guérison et a fait son retour au centre d'entraînement du Bayern Munich, à la Säbener Straße, depuis le début de la semaine."

"L'entraîneur du club bavarois y poursuit également sa rééducation après sa blessure à l'épaule. Ces derniers temps, Kompany était pris en charge par le personnel médical, tandis que son adjoint Aaron Danks assurait l'intérim", ajoute le club allemand.

Aucune date précise concernant son retour sur le banc n'a cependant été communiquée. Mais son retour devrait vraisemblablement avoir lieu le 20 novembre contre Cologne en championnat.

Vincent Kompany s'était effondré à l'entraînement

Pour rappel, Vincent Kompany s'était effondré le 23 octobre dernier alors qu'il assistait à un entraînement de l'équipe réserve du Bayern. On a ensuite appris qu'il avait été victime d'une irritation des méninges, liée à une infection virale. Lors de sa chute, il s'était également déboîté l'épaule gauche.

L'ancien Diable Rouge avait ensuite pu quitter l'hôpital le 28 octobre pour poursuivre sa convalescence à domicile. Depuis cette date, il était donc resté chez lui, mais il a désormais retrouvé le centre d'entraînement du Bayern.



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