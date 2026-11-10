La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht !

Scott Crabbé, journaliste football
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La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht !
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges a bel et bien entamé une procédure de réclamation auprès du Conseil Disciplinaire pour le manque de joueurs formés en Belgique inscrits par Anderlecht sur la feuille de match. Le Sporting en a tout de suite été informé et étudie la situation.

C'est un épisode dont Anderlecht n'avait vraiment pas besoin après le partage ramené de Bruges samedi : en se rendant compte trop tard que seuls cinq joueurs formés en Belgique avaient été inscrits sur la feuille de match (au lieu des six imposés par le règlement), Anderlecht s'exposait à la menace d'une réclamation entraînant la perte de son point sur tapis vert.

Le Club de Bruges avait confirmé hier soir qu'il se saisirait du dossier, c'est désormais bien le cas. Comme le rapporte Het Laatste Nieuws, les Blauw en Zwart ont entamé une procédure de réclamation auprès du Conseil Disciplinaire.

Un nouveau feuilleton en approche ?

Le Conseil devrait examiner l'affaire d'ici un mois. Il dispose donc de 30 jours pour réunir les différents éléments, mais estime avoir déjà accompli toutes les démarches nécessaires.

Il reste désormais à voir si cette plainte se traduira non seulement par une déduction d'un point pour Anderlecht, mais aussi par l'ajout de deux unités supplémentaires pour les Brugeois (l'un n'entraîne pas forcément l'autre).

Lire aussi… "Il faut vraiment que les choses bougent" : un ancien Diable Rouge critique le stade du Club de Bruges
Anderlecht a été immédiatement informé de cette réclamation par l'Union Belge. Le Sporting se réunit en ce moment avec son équipe juridique afin de préparer sa défense. La direction reconnaît et regrette cette erreur administrative, mais ne souhaite accuser personne.

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