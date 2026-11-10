Mauvaise nouvelle pour le futur de Brughmans à Liverpool ? Les Reds pourraient prendre une décision importante

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Liverpool va devoir trancher concernant l'avenir de ses gardiens. Alors que son contrat approche de son terme, Alisson Becker a clairement affiché sa volonté de poursuivre l'aventure chez les Reds. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Lucca Brughmans. Recruté l'été dernier au KRC Genk pour près de 35 millions d'euros, le jeune gardien belge doit rejoindre le club anglais à l'issue de la saison.

Âgé de 34 ans, Alisson souhaite prolonger son aventure à Anfield. "Mon souhait est de rester. Je suis heureux ici, et ma famille aussi", a-t-il déclaré, selon Sky Sports, après la victoire 3-1 face à Crystal Palace. "Je veux toujours remporter des trophées et évoluer au plus haut niveau le plus longtemps possible."

Les discussions ont déjà commencé

Alisson a également confirmé que son agent avait déjà entamé des discussions avec Liverpool concernant une prolongation de contrat. De son côté, le gardien brésilien n'a pas encore négocié directement avec les dirigeants du club.

Aucun accord n'a pour le moment été trouvé, mais le portier de 34 ans ne cache pas son envie de poursuivre sa carrière chez les Reds. Le Brésilien est présent à Liverpool depuis juillet 2018. Il était arrivé en provenance de l'AS Roma et s'est depuis plus que jamais imposé dans les buts du club anglais, devenant un élément incontournable ces dernières années. Le naitf de  Novo Hamburgo est désormais sur la pente descendante, certes, mais ses qualités restent indéniables.

Cette situation pourrait avoir des conséquences sur l'avenir des autres gardiens du club. Liverpool dispose déjà de Giorgi Mamardashvili, considéré comme un potentiel successeur d'Alisson, tandis que Lucca Brughmans rejoindra également l'Angleterre l'été prochain. Le gardien belge a été recruté l'été dernier pour environ 35 millions d'euros en provenance de Genk, où il évolue encore cette saison sous la forme d'un prêt.

Liverpool très satisfait de Lucca Brughmans

Selon Sky Sports, Liverpool est particulièrement satisfait de la progression du jeune Belge de 18 ans. Titulaire lors de toutes les rencontres de Genk cette saison, il continue de confirmer son énorme potentiel.

Reste désormais à savoir quel rôle lui sera réservé la saison prochaine. Les Reds envisagent plusieurs possibilités : l'intégrer directement à l'équipe première ou lui permettre de poursuivre son développement avec les espoirs.

Une éventuelle prolongation d'Alisson pourrait toutefois peser dans la balance. Brughmans devra donc encore patienter avant de connaître les intentions précises de Liverpool à son égard.

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