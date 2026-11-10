Les feuilles tombent, les coachs aussi : nouveau licenciement en Pro League

C'est décidément la saison. Après Frédéric De Meyer, Edward Still ou encore Jess Thorup, voilà désormais que c'est Arno Van den Abbeel qui prend la porte, cette fois en Challenger Pro League. Le Lierse SK s'est résolu à sévir après une entame de saison insuffisante.

On le sait : en Belgique, quand le carrousel des coachs se met à tourner, il prend généralement de la vitesse. Et visiblement, l'arrivée de la deuxième trêve internationale de la saison a poussé certains clubs à trancher. Après plusieurs entraîneurs en D1A, c'est désormais en D1B que le couperet tombe.

Le Lierse SK a en effet décidé de se séparer de son coach Arno Van den Abbeel (41 ans), à la tête des Pallieters depuis le début de la saison. La défaite du week-end dernier face à l'AS Eupen a été fatale à celui qui vivait sa première expérience à la tête d'une équipe A au sein du football masculin.

Van Den Abbeel s'était en effet taillé une belle réputation à la tête de l'équipe féminine d'OHL, remportant deux fois le titre national et disputant la Ligue des Champions. Malheureusement pour lui et le Lierse, la greffe n'a pas pris en Challenger Pro League.

Une entame de saison compliquée pour le Lierse

Les Lierrois n'ont en effet remporté que deux matchs cette saison, face au Patro Eisden Maasmechelen lors de la seconde journée et face aux Francs Borains le 10 octobre dernier. Dimanche dernier, le Lierse s'est incliné à domicile face à l'AS Eupen (2-3).





Une troisième défaite consécutive qui laisse les Pallieters à la 13e place au classement en Challenger Pro League, trois points seulement devant la lanterne rouge, le RFC Liège.

En attendant qu'un successeur à Arno Van Den Abbeel soit désigné, c'est le T2 Bernd Brughmans qui dirigera les entraînements du Lierse.