Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur
Photo: © photonews

Jess Thorup a pris la porte après une nouvelle prestation insuffisante du Racing Genk à l'Union Saint-Gilloise dimanche dernier. Qui le remplacera ? Plusieurs pistes sont évoquées, et l'une d'elles mène à Issame Charaï.

Jess Thorup paraissait tout désigné pour lancer la machine genkoise et installer dans le Limbourg le même style offensif qu'il avait réussi à mettre en place à la tête de La Gantoise à l'époque. Mais la deuxième, après son premier "vrai-faux" passage en 2020, n'aura pas été la bonne pour le Danois.

Thorup n'a ainsi jamais trouvé la recette offensive pour faire de Genk une équipe crédible dans la course au sommet du championnat. Le match à l'Union dimanche était un résumé de tout ce qui n'allait pas : si la défaite était acceptable, le fait que les Limbourgeois ne cadrent pas un seul tir était inquiétant.

Issame Charaï quittera-t-il Westerlo ?

Reste désormais à trouver un entraîneur digne des ambitions du KRC Genk, en plein milieu de saison. Cela signifie un coach aux idées de jeu offensives, capable de reprendre le projet installé par Nicky Hayen la saison passée et de rentabiliser les investissements effectués par la direction - notamment sur Rafiu Dorunsimi, acheté 10,5 millions d'euros.

Selon les informations de... Stijn Stijnen, dans son podcast Ongefilterd, la direction genkoise aurait un nom en tête : celui d'Issame Charaï, actuellement en poste au KVC Westerlo. Les Campinois ne sont qu'à un point de Genk, et le jeu proposé par Charaï est applaudi par les observateurs.

Lire aussi… Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"
Deux autres candidats seraient dans le viseur du Racing Genk, qui aimerait bien sûr régler le dossier avant la fin de la trêve internationale. Leur identité n'a pas été dévoilée. Mais si le club limbourgeois veut débaucher Charaï à Westerlo, il faudra mettre la main au portefeuille.

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