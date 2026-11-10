Deuxième séance à Tubize pour les Diables Rouges : des absents à signaler ?



Photo: © Photonews

Deviens fan de Belgique! 2680 Les Diables Rouges poursuivent leur préparation à Tubize. Après une première séance d'entraînement avec un groupe très réduit ce lundi, une deuxième séance a été organisée ce mardi.



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