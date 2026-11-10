Deuxième séance à Tubize pour les Diables Rouges : des absents à signaler ?
Photo: © Photonews
Les Diables Rouges poursuivent leur préparation à Tubize. Après une première séance d'entraînement avec un groupe très réduit ce lundi, une deuxième séance a été organisée ce mardi.
Mika Godts contraint de ne pas prendre part à sa conférence de presse avec les Diables Rouges : Hugo Cuypers appelé pour le remplacer
Mika Godts devait normalement se présenter devant la presse ce mardi après-midi, comme nous vous l'avons écrit ci-dessous. L'ailier belge de 21 ans ne se sentirait cependant "pas bien" depuis le repas de midi, rapporte nos confrères de Het Laatste Nieuws.
Il ne participera donc pas à la conférence de presse et sera remplacé par Hugo Cuypers, récemment sélectionné pour la première fois en équipe nationale par Mark van Bommel. Diego Moreira devrait, lui, bien s'exprimer face aux médias, comme attendu.
Les Diables Rouges poursuivent leur préparation à Tubize. Après une première séance d'entraînement avec un groupe très réduit ce lundi, une deuxième séance a été organisée ce mardi.
La deuxième séance d'entraînement a débuté ce mardi à 11h30. Aucun absent à signaler : toute l'équipe était présente pour cette séance au lendemain de l'arrivée du groupe au centre d'entraînement.
Seulement cinq joueurs de champ lundi
Ce lundi, seuls cinq joueurs de champ avaient participé à une première séance d'entraînement. Les quatre gardiens étaient également présents.
Arthur Theate, Mandela Keita, Nicolas Raskin, Timothy Castagne et Jérémy Doku se sont entraînés aux côtés de Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt et Jari De Busser.
Cet après-midi, des conférences de presse sont prévues. Mika Godts et Diego Moreira se présenteront face aux médias plus tard dans la journée.
Le premier match de la Belgique durant cette trêve internationale aura lieu ce jeudi face à la Turquie, en déplacement. Dimanche, les Diables Rouges recevront ensuite l'Italie dans le cadre de leur dernier match de Ligue des Nations.
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