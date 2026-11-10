"Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

Steven Defour et Gert Verheyen se sont exprimés sur la bourde administrative d'Anderlecht lors du Topper de dimanche. Selon eux, le résultat doit être maintenu, mais une sanction reste nécessaire.

Le Club de Bruges a demandé à la Fédération belge de football d'ouvrir un dossier, mais aucune plainte n'a encore officiellement été déposée.

Gert Verheyen estime que le Club de Bruges devrait laisser tomber

"Si j'étais le Club Bruges, je laisserais tomber. L'impact de l'erreur sur le match est pratiquement nul, ce n'est pas comme si un joueur non autorisé à jouer avait disputé la rencontre", a déclaré Gert Verheyen au micro de Sporza, dans l'émission 90 Minutes.

L'ancien Diable Rouge insiste cependant sur l'importance de prendre des mesures pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir : "Il est nécessaire d'agir pour éviter que d'autres clubs puissent dire à l'avenir : 'Oups, désolé, on a fait une petite boulette', ce qui est inacceptable."

Un avis partagé par Steven Defour, qui considère aussi que l'influence sur le match est minime : "Le match est passé et le résultat doit être maintenu. Mais il faut absolument sanctionner. On est en 2026, le football s'est beaucoup professionnalisé. Ce n'est plus comme dans les années nonante lorsqu'il y avait eu un cas similaire entre Anderlecht et le RWDM."

Un point qui pourrait faire toute la différence en fin de saison

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L'absence de playoffs cette saison rend toutefois ce simple point encore plus important, ce que n'hésite pas à faire remarquer Gert Verheyen : "Imaginons que le Club passe l'éponge et que l'Union remporte le titre en fin de saison pour un petit point… Forcément, les dirigeants du Club y pensent. Mais cela ne change rien au fait que ce Topper doit se terminer par un nul. Je pense que peu de joueurs souhaitent gagner sur tapis vert."