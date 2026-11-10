"C'est dommage, mais..." : Simon Mignolet réagit à une décision d'Anderlecht qui fait débat

"C'est dommage, mais..." : Simon Mignolet réagit à une décision d'Anderlecht qui fait débat
Photo: © photonews
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Anderlecht a décidé de ne pas libérer quatre de ses jeunes talents pour la Coupe du monde U17 au Qatar. Une décision qui n'a pas fait les affaires de l'Union belge. Interrogé à ce sujet, Simon Mignolet, nouveau manager sportif de la fédération, a réagi au choix du club bruxellois et expliqué pourquoi il ne souhaitait pas entrer en conflit avec le Sporting.

Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Noah Kalonji n'ont pas été autorisés par Anderlecht à rejoindre la sélection belge pour disputer la Coupe du monde U17. Un sérieux coup dur pour le sélectionneur Sven Vermant, qui doit donc se passer de quatre joueurs importants pour cette compétition.

Lors de sa première conférence de presse en tant que manager sportif de l'Union belge, Simon Mignolet est revenu sur cette décision. Malgré sa déception, l'ancien gardien du Club de Bruges ne souhaite pas entrer en conflit avec le Sporting.

Simon Mignolet accepte la décision d'Anderlecht

"C'est dommage, mais nous l'acceptons. Bien sûr, nous espérions pouvoir emmener ces garçons avec nous. J'ai discuté avec eux et ils sont eux-mêmes déçus", a-t-il expliqué selon Het Laatste Nieuws.

Mignolet rappelle toutefois qu'Anderlecht est parfaitement dans son droit : "La Coupe du monde se déroule en dehors des fenêtres internationales officielles de la FIFA et les clubs ont le droit de conserver leurs joueurs. Nous avons toujours communiqué ouvertement, de manière positive."

Anderlecht dans son droit

En effet, la Coupe du monde U17 ne se déroulant pas pendant une fenêtre internationale officielle, les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs. Le Sporting pouvait donc décider de conserver ses quatre jeunes talents malgré la demande de l'Union belge.

Une situation regrettable pour la sélection belge, qui doit composer sans ces quatre Anderlechtois pour le tournoi au Qatar. De son côté, Simon Mignolet préfère accepter la décision du club bruxellois plutôt que d'alimenter une polémique.

Ce refus est également une déception pour les quatre jeunes joueurs concernés, comme le souligne Simon Mignolet. Ces derniers espéraient pouvoir participer à cette compétition internationale et représenter la Belgique sur la scène mondiale.

Pour Sven Vermant, c'est également une déception. Il devra trouver des solutions pour compenser ces absences. Le sélectionneur devra adapter ses plans et faire confiance aux autres jeunes talents de son groupe. Une chose est de toute façon sûre : les joueurs repris donneront tout pour emmener la Belgique le plus loin possible dans ce tournoi qui approche à grands pas.

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