Charleroi peut-il rester dans le haut du classement ? Philippe Albert a un avis très clair sur la question

Actuellement quatrième de Pro League, le Sporting de Charleroi réalise pour l'instant une saison positive. Mais les Zèbres vont-ils réussir à rester dans le haut du classement ou vont-ils s'écrouler ? L'ancien Carolo Philippe Albert se montre plutôt positif pour le club carolo.

Après 11 journées de championnat, Charleroi a réussi à prendre 27 points. Les hommes de Mario Kohnen ont remporté neuf rencontres et se sont seulement inclinés deux fois.

Samedi dernier, les Carolos se sont imposés face à Westerlo sur le score de 1-5. Une nouvelle large victoire après leur succès face à La Louvière sur le score de 5-2. Leur dernière défaite remonte au match contre l'Antwerp, le 24 octobre, sur un lourd score de 3-0. Mais Charleroi est parvenu à relever la tête depuis.

"Avec dix buts en deux matches et cette maîtrise collective, Charleroi est aujourd’hui plus qu’un outsider, que je ne vois pas s’écrouler comme l’an dernier", a souligné Philippe Albert au micro de Sudinfo.

Philippe Albert impressionné par les Zèbres

Philippe Albert est également convaincu par la qualité et l'équilibre du noyau carolo. Le consultant souligne notamment les bonnes prestations de Freddy Mbemba, qui a parfaitement remplacé Parfait Guiagon selon lui. Il met aussi en avant Scheidler, qu'il trouve "transfiguré, beaucoup plus présent et efficace".



Mais ce qui impressionne également l'ancien défenseur, c'est la capacité des jeunes à répondre présent sans perturber le collectif. "Ce qui me plaît aussi, c’est que de jeunes joueurs ont saisi leur chance (Solheid, Kera) sans que les changements altèrent la solidité ou les automatismes : chacun entre dans une équipe qui tourne et sait exploiter les faiblesses adverses. Les Zèbres montrent qu’à la limite, jouer sans supporters ne les pénalise pas sportivement", a conclu Philippe Albert.