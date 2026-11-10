Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative

Vingt-quatre heures plus tard, on ne comprend toujours pas vraiment comment le RSC Anderlecht a pu commettre une erreur aussi grossière : entamer le topper avec cinq joueurs belges sur sa feuille de match au lieu des six minimum exigés par l'Union Belge. Et on ne voit pas comment le club bruxellois échapperait à la perte du point conquis de haute lutte à Bruges.

Tout d'abord, un rappel des faits, pour ceux auxquels cela aurait échappé. Ce dimanche, le RSC Anderlecht avait inscrit cinq joueurs belges – ou formés en Belgique, une nuance importante – sur sa feuille de match, au lieu des six que réclame le règlement de la fédération.£

Une erreur d'autant plus incompréhensible que s'il y a bien un club en D1A qui n'a aucun mal à atteindre ce quota, c'est bien le Sporting. Il aurait suffi que Vitor Bruno place Tristan Degreef, Noa Ojea, Joshua Nga Kana, Noah Kalonji, Adriano Bertaccini ou même Killian Sardella, de retour de blessure, sur le banc, et le total était atteint, sans même qu'on puisse dire qu'il ait été remuer les fonds de tiroir.

« L'impact » sur le match, la défense du RSCA, ne tient pas

C'est tout simplement une énorme erreur administrative, que le RSCA a rapidement et aisément reconnue, l'expliquant par un « changement de dernière minute ». Le club aurait, selon le Nieuwsblad, plaidé sa cause en pointant que cette erreur n'avait « pas eu d'impact » sur la rencontre.

Argument invalide, bien sûr. Car c'est un fait que ce quota de six joueurs est souvent atteint par certains clubs via le truchement d'un quatrième gardien belge ou d'un jeune formé au club dont on sait qu'il ne montera jamais au jeu. Dès lors, « l'impact » de ces six joueurs belges sur le match n'a aucune importance. Comment le quantifier, de toute façon ?





Anderlecht ne peut pas y échapper

Passons maintenant à la sanction : que prévoit le règlement de l'Union Belge (et non pas de la Pro League) en cas d'infraction ? Il est très clair, et laisse en réalité peu de place à l'interprétation ou à l'espoir pour le RSCA. C'est par contre le Club de Bruges qui risque d'être déçu.

Le règlement B4.100 annonce en effet que le Conseil Disciplinaire doit infliger la sanction prévue de base, à savoir le retrait du ou des points obtenus par le RSCA. Des exceptions peuvent exister, mais la situation ressemble à un cas d'école : l'erreur a été reconnue, et Anderlecht est en tort. Ne pas sanctionner le club bruxellois crée une jurisprudence gênante.

Car si, légalement, chaque cas peut être pris au cas par cas, il faudrait une justification solide pour qu'à l'avenir, tout club pris en flagrant délit de non-respect du quota de six joueurs formés en Belgique ne puisse pas s'en référer à ce dossier si le Sporting s'en sortait sans perdre son point. Autrement dit : si l'URBSFA veut faire appliquer son règlement à l'avenir, elle n'a pas le choix : il faut sanctionner Anderlecht. Le contraire reviendrait à rendre la règle, en pratique, caduque.

Le Club de Bruges, par contre, peut encore être déçu : la défaite sur tapis vert n'est pas automatique dans ce genre de cas. La perte du point d'Anderlecht n'amène pas immédiatement la victoire de Bruges par forfait : cette fois, ce sera à l'instance disciplinaire de décider, et elle aura plus de latitude que pour décider ou non de sanctionner le RSCA. C'est là, par exemple, que l'impact sur le match de cette erreur peut servir d'argument.

Précisons enfin afin d'être complet que le règlement ne prévoit a priori pas de sanction financière dans ce genre de situation. Le Sporting d'Anderlecht ne risque donc pas d'amende.