"Charleroi ? Je sais qu'il y a un intérêt mais..."

Frédéric Taquin est sans club depuis son départ de La Louvière. Charleroi aurait-il été une option sans la spectaculaire prise en charge de Mario Kohnen. Il n'est pas exclu de le penser.

Depuis sa séparation inattendue avec La Louvière, Frédéric Taquin a hâte de reprendre du service. L'entraîneur hennuyer se tient prêt en cas de proposition satisfaisante.

Son nom a été cité à l'étranger, notamment au FC Utrecht. Des rumeurs l'ont également associé à Charleroi. Le voir rejoindre les Zèbres était-il vraiment une possibilité ? Le principal intéressé a abordé le sujet pour la RTBF.

Des connexions multiples

"Je sais aussi qu'il y a un intérêt… mais il n’y a pas eu de contact. Ils font confiance à Mario Kohnen qui, en effet, fait un boulot formidable". À l'heure actuelle, la question ne se pose donc pas.

Même s'il est difficile de ne pas voir certaines accointances vu le nombre d'anciens de la RAAL qui y travaillent. "Évidemment, je suis Carolo, je connais le Sporting par cœur… et Nico Frutos y est : forcément, on fait des rapprochements. En plus, mon fils y fait actuellement son stage avec le préparateur physique".

De retour sur un banc de touche cet automne ?

"J’ai beaucoup de contacts avec des clubs, mais pour l’instant, c’est juste des contacts. J’ai refusé un club en D1, d’autres en D2 et D3, mais sinon, rien de concret. C’est très valorisant, ça veut dire qu’on existe encore et qu’on compte dans le milieu", poursuit Taquin.





L'ancien coach des Loups se tient prêt. "Là, on arrive à la trêve d’automne et après 10 matches, c’est toujours pareil : la première vague de licenciements arrive, j’espère pouvoir prendre le train qui passe".