Senne Lammens réagit aux critiques à sa manière : le Diable Rouge a ses rituels

Senne Lammens traverse des semaines particulièrement difficiles à Manchester United. Le gardien belge a de nouveau essuyé de vives critiques dimanche après ses erreurs contre Aston Villa (4-4). L'ancien portier de l'Antwerp tente toutefois de rebondir à sa manière.

Face à Aston Villa, Lammens a commis des erreurs sur les deux premiers buts encaissés. La presse anglaise ne l'a pas épargné après la rencontre. Roy Keane et Ashley Young se sont également montrés particulièrement critiques. C'est surtout sa baisse de régime après une première saison réussie qui inquiète.

Senne Lammens sacrifie même ses jours de repos

Selon les informations du Daily Mail, Senne Lammens est pourtant connu à Manchester United pour son éthique de travail exceptionnelle. Le gardien de 24 ans arrive régulièrement parmi les premiers au centre d'entraînement et repart souvent parmi les derniers. Il sacrifierait même des jours de repos pour s'entraîner davantage.

Par ailleurs, afin de travailler sur le plan mental, Senne Lammens tiendrait depuis longtemps un journal intime. Il y consigne ses pensées et ses expériences afin de mieux surmonter les moments difficiles. Cette habitude l'aiderait apparemment à aborder le match suivant avec un esprit plus clair après une déception.

Tout le monde ne doute pas de lui à Manchester United

Fait notable, un autre son de cloche se ferait également entendre en interne à Manchester United. Selon le média anglais, certaines personnes au sein du club estiment que Lammens a même progressé dans plusieurs domaines par rapport à la saison dernière. Ses erreurs individuelles ne racontent donc pas toute l'histoire.



Les problèmes défensifs de Manchester United jouent également un rôle important. L'équipe a déjà encaissé dix-neuf buts en dix matches de championnat cette saison. Lammens a donc énormément de travail. La prochaine trêve internationale avec les Diables Rouges lui offrira en tout cas l'occasion de prendre un peu de distance avec la situation difficile qu'il traverse à Manchester.