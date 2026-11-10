Écart historique pour Charleroi, qui aurait été leader il y a un an : une première dans le championnat belge

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Écart historique pour Charleroi, qui aurait été leader il y a un an : une première dans le championnat belge
Photo: © photonews

Cette saison, l'écart entre le top 4 et le reste du peloton de D1A est déjà significatif. C'est même une fameuse différence par rapport aux dernières années.

Depuis plusieurs semaines déjà, quatre équipes semblent déterminées à se détacher des autres au classement. Avec respectivement 29, 28, 28 et 27 points sur 33, l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges, La Gantoise et Charleroi font preuve d'une régularité admirable.

Deux pertes de points en onze matchs, voilà qui creuse sérieusement l'écart : Charleroi dispose de sept points d'avance sur Anderlecht (cinquième) et douze sur Lommel (septième). Du jamais vu après onze journées de championnat.

Il y a un an, à pareille époque, l'Union était en tête avec 26 points, devançant le Club de Bruges (23), Anderlecht (19) et Malines (19 également). Derrière ce top 4, le septième n'avait que deux unités de moins.

Anderlecht déjà trop loin ?

Avec 112 points à eux quatre, les chevaux de tête de cette saison sont autrement plus réguliers. L'effet de la disparition des Playoffs ? Malgré leur présence en Coupe d'Europe, l'Union, le Club et Gand semblent - pour le moment - avoir l'effectif pour jouer sur les deux tableaux.

Comme le souligne le compte Belgian Football Stats, le crédit à accorder à Charleroi est également énorme. Avec 27 points sur 33, les Zèbres signent le meilleur début de saison de leur histoire. La saison dernière, ils auraient carrément été en tête de la compétition avec un tel bilan. Depuis la saison 2000/2001, jamais le quatrième n'avait eu plus de 23 points à la onzième journée.

Lire aussi… "Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

Résister aux premiers doutes

Reste à savoir si cette tendance se maintiendra après la trêve et durant l'hiver dans un premier temps. Les Zèbres l'ont constaté la saison dernière, une série  - aussi positive soit-elle - peut rapidement prendre fin. 

Certains signaux d'alerte invitent également à observer le comportement de La Gantoise dans les prochaines semaines suite à la blessure longue durée de son leader Christian Burgess et aux pépins physiques dont a souffert son buteur Josué Vergara.

Mais une chose est certaine : les points pris ne sont plus à prendre et donne de l'air à tout le monde. D'autant plus qu'en cas de match moindre sur le plan de qualité et des sensations du moment, ce matelas de confiance permet de se raccrocher à un niveau moyen un peu plus élevé qu'il ne l'aurait été en d'autres circonstances, comme La Gantoise ou l'Union l'ont montré ce week-end en l'emportant sur le plus petit écart.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

"Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

"Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

16:00
"Cela en dit long sur lui" : Hein Vanhaezebrouck très critique envers un joueur du Club de Bruges

"Cela en dit long sur lui" : Hein Vanhaezebrouck très critique envers un joueur du Club de Bruges

17:00
Charleroi peut-il rester dans le haut du classement ? Philippe Albert a un avis très clair sur la question

Charleroi peut-il rester dans le haut du classement ? Philippe Albert a un avis très clair sur la question

15:40
La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht !

La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht !

11:10
11
"Il y avait de l'espoir" : Lucas Stassin se confie sur sa non-sélection chez les Diables Rouges

"Il y avait de l'espoir" : Lucas Stassin se confie sur sa non-sélection chez les Diables Rouges

18:00
Mauvaise nouvelle pour le futur de Brughmans à Liverpool ? Les Reds pourraient prendre une décision importante

Mauvaise nouvelle pour le futur de Brughmans à Liverpool ? Les Reds pourraient prendre une décision importante

17:30
"C'est dommage, mais..." : Simon Mignolet réagit à une décision d'Anderlecht qui fait débat

"C'est dommage, mais..." : Simon Mignolet réagit à une décision d'Anderlecht qui fait débat

15:20
Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"

Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"

16:30
Deux anciens Mauves au sommet : "L'alchimie entre nous date du Sporting"

Deux anciens Mauves au sommet : "L'alchimie entre nous date du Sporting"

12:00
"Il faut vraiment que les choses bougent" : un ancien Diable Rouge critique le stade du Club de Bruges

"Il faut vraiment que les choses bougent" : un ancien Diable Rouge critique le stade du Club de Bruges

07:00
Gros changement pour Thorgan Hazard : le RC Lens prend une grande décision

Gros changement pour Thorgan Hazard : le RC Lens prend une grande décision

16:01
Écarté du groupe pour le topper : Bruges et Leko pas sur la même longueur d'onde ?

Écarté du groupe pour le topper : Bruges et Leko pas sur la même longueur d'onde ?

06:46
"Charleroi ? Je sais qu'il y a un intérêt mais..."

"Charleroi ? Je sais qu'il y a un intérêt mais..."

13:00
Un entraîneur bien connu de la Pro League pour succéder à Edward Still à La Louvière ?

Un entraîneur bien connu de la Pro League pour succéder à Edward Still à La Louvière ?

15:00
Deuxième séance à Tubize pour les Diables Rouges : des absents à signaler ?

Deuxième séance à Tubize pour les Diables Rouges : des absents à signaler ?

15:07
Joueurs belges sur la feuille de match : pourquoi comparaison n'est pas toujours raison

Joueurs belges sur la feuille de match : pourquoi comparaison n'est pas toujours raison

08:40
Six joueurs du RFC Liège appelés en sélection pour la trêve internationale de novembre : voici la liste

Six joueurs du RFC Liège appelés en sélection pour la trêve internationale de novembre : voici la liste

14:45
Le Bayern Munich confirme le retour de Vincent Kompany au centre d'entraînement et donne de ses nouvelles

Le Bayern Munich confirme le retour de Vincent Kompany au centre d'entraînement et donne de ses nouvelles

14:25
"Je n'oublierai pas cette journée" : Pablo Pagis raconte comment il a appris sa première sélection avec les Bleus

"Je n'oublierai pas cette journée" : Pablo Pagis raconte comment il a appris sa première sélection avec les Bleus

14:05
Problème pour David Hubert ? Le monsieur 100% de l'Union s'est bléssé !

Problème pour David Hubert ? Le monsieur 100% de l'Union s'est bléssé !

09:00
L'UEFA a tranché : la France à l'amende pour une raison risible à l'occasion de son match à Bruxelles

L'UEFA a tranché : la France à l'amende pour une raison risible à l'occasion de son match à Bruxelles

13:50
Un nouveau visage fait son apparition dans la sélection de l'Angleterre

Un nouveau visage fait son apparition dans la sélection de l'Angleterre

13:35
📷 Vincent Kompany photographié lors de son retour au Bayern : un détail ne passe pas inaperçu

📷 Vincent Kompany photographié lors de son retour au Bayern : un détail ne passe pas inaperçu

13:20
Dennis Ayensa, le triplé qui change tout : une grande première depuis 2013 pour le Standard

Dennis Ayensa, le triplé qui change tout : une grande première depuis 2013 pour le Standard

12:40
"C'est clair" : Jonathan Lardot défend une décision arbitrale importante

"C'est clair" : Jonathan Lardot défend une décision arbitrale importante

09:40
Belle reconnaissance : un Standardman et un Carolo mis en lumière côte à côte en France

Belle reconnaissance : un Standardman et un Carolo mis en lumière côte à côte en France

09:20
Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper

Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper

20:40
1
Vincent Kompany de retour au Bayern : voici quand il devrait retrouver le banc

Vincent Kompany de retour au Bayern : voici quand il devrait retrouver le banc

11:41
Anderlecht pourrait perdre le Topper sur tapis vert : l'Union belge sort du silence

Anderlecht pourrait perdre le Topper sur tapis vert : l'Union belge sort du silence

20:28
Déjà officiel : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte

Déjà officiel : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte

10:30
Autrefois convoité par Wilmots chez les Diables, il signe en D4 française après plus de deux ans sans club

Autrefois convoité par Wilmots chez les Diables, il signe en D4 française après plus de deux ans sans club

11:00
Qui pour succéder à Edward Still ? Voilà la marche à suivre fixée par la direction de la RAAL

Qui pour succéder à Edward Still ? Voilà la marche à suivre fixée par la direction de la RAAL

10:00
Le staff le lui a fait savoir : Jesse Bisiwu va devoir se reprendre à Barcelone

Le staff le lui a fait savoir : Jesse Bisiwu va devoir se reprendre à Barcelone

10:20
Frédéric Taquin confirme un intérêt de l'étranger : "Je sais que je suis sur la shortlist"

Frédéric Taquin confirme un intérêt de l'étranger : "Je sais que je suis sur la shortlist"

08:00
Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins"

Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins"

21:40
Le choc pour Tielemans et Lammens ? Manchester United envisage une mesure radicale

Le choc pour Tielemans et Lammens ? Manchester United envisage une mesure radicale

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! JoBg JoBg a propos de Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Union 60 Union 60 a propos de Eric Gerets a-t-il été saboté par...Mark van Bommel ? "Je n'ai aucune rancune" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ? Pogi Pogi a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Eric Stevens Eric Stevens a propos de Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved