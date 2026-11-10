Écart historique pour Charleroi, qui aurait été leader il y a un an : une première dans le championnat belge

Cette saison, l'écart entre le top 4 et le reste du peloton de D1A est déjà significatif. C'est même une fameuse différence par rapport aux dernières années.

Depuis plusieurs semaines déjà, quatre équipes semblent déterminées à se détacher des autres au classement. Avec respectivement 29, 28, 28 et 27 points sur 33, l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges, La Gantoise et Charleroi font preuve d'une régularité admirable.

Deux pertes de points en onze matchs, voilà qui creuse sérieusement l'écart : Charleroi dispose de sept points d'avance sur Anderlecht (cinquième) et douze sur Lommel (septième). Du jamais vu après onze journées de championnat.

Il y a un an, à pareille époque, l'Union était en tête avec 26 points, devançant le Club de Bruges (23), Anderlecht (19) et Malines (19 également). Derrière ce top 4, le septième n'avait que deux unités de moins.

Anderlecht déjà trop loin ?

Avec 112 points à eux quatre, les chevaux de tête de cette saison sont autrement plus réguliers. L'effet de la disparition des Playoffs ? Malgré leur présence en Coupe d'Europe, l'Union, le Club et Gand semblent - pour le moment - avoir l'effectif pour jouer sur les deux tableaux.

Comme le souligne le compte Belgian Football Stats, le crédit à accorder à Charleroi est également énorme. Avec 27 points sur 33, les Zèbres signent le meilleur début de saison de leur histoire. La saison dernière, ils auraient carrément été en tête de la compétition avec un tel bilan. Depuis la saison 2000/2001, jamais le quatrième n'avait eu plus de 23 points à la onzième journée.



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👑 This is the strongest top 4 start of the century. After 11 games: Union 29, Club 28, Gent 28, Charleroi 27. 112 points between them. Charleroi are 4th with 27. Since 00/01, fourth had never had more than 23. Fifth is already seven points behind. Because of no playoffs? https://t.co/jMkEOJXChv — Belgian Football Stats (@BelFootStats) November 9, 2026

Résister aux premiers doutes

Reste à savoir si cette tendance se maintiendra après la trêve et durant l'hiver dans un premier temps. Les Zèbres l'ont constaté la saison dernière, une série - aussi positive soit-elle - peut rapidement prendre fin.

Certains signaux d'alerte invitent également à observer le comportement de La Gantoise dans les prochaines semaines suite à la blessure longue durée de son leader Christian Burgess et aux pépins physiques dont a souffert son buteur Josué Vergara.

Mais une chose est certaine : les points pris ne sont plus à prendre et donne de l'air à tout le monde. D'autant plus qu'en cas de match moindre sur le plan de qualité et des sensations du moment, ce matelas de confiance permet de se raccrocher à un niveau moyen un peu plus élevé qu'il ne l'aurait été en d'autres circonstances, comme La Gantoise ou l'Union l'ont montré ce week-end en l'emportant sur le plus petit écart.