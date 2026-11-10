Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

La RAAL est activement à la recherche d'un successeur à Edward Still. Yves Vanderhaeghe a déjà été cité du côté de l'Easi Arena, mais il n'est pas le seul. Sven Vandenbroeck serait lui aussi candidat pour reprendre le poste d'entraîneur chez les Hennuyers. Des contacts auraient même déjà eu lieu entre les deux parties.

Edward Still a été licencié le week-end dernier après la défaite 0-1 contre le Cercle Bruges. Après des hauts et des bas, la RAAL se retrouve coincée à l'avant-dernière place du classement, dans la zone de relégation. Le revers de trop pour Salvatore Curaba, qui est alors venu annoncer en direct le licenciement de son entraîneur devant les caméras.

Rapidement, un nom a été cité à La Louvière : celui d'Yves Vanderhaeghe. Mais un autre coach ayant déjà bien connu la Jupiler Pro League postule : Sven Vandenbroeck, licencié de Zulte Waregem en fin de saison passée. 

Sven Vandenbroeck pour sauver la RAAL ?

Pour Vandenbroeck, une éventuelle nomination à la RAAL constituerait une belle opportunité de se rattraper après une saison en demi-teinte, après avoir fait monter Zulte en D1A.

Son parcours est également international puisque Vandenbroeck a notamment travaillé comme adjoint de Hugo Broos au Cameroun, où il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Comme entraîneur principal, il a connu le succès au Simba SC, en Tanzanie, avec lequel il a été champion et a également remporté la Coupe et la Supercoupe. Plus tard, il a gagné la Coupe du Maroc avec le FAR Rabat.


En Belgique, il avait déjà été entraîneur principal au Lierse. Il y avait pris les commandes en février 2024 et avait aidé le club à se maintenir en Challenger Pro League. Après ce court passage, il avait rejoint Zulte Waregem.

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