Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"

Le KRC Genk a officiellement annoncé le départ de Jess Thorup ce mardi matin. L'entraîneur danois n'a pas résisté aux résultats décevants des Limbourgeois. Un licenciement que Stijn Stijnen avait déjà prédit lundi. L'ancien gardien de but affirme également savoir qui pourrait lui succéder sur le banc de Genk.

Dans le podcast Ongefilterd, diffusé ce lundi, Stijn Stijnen avait déjà annoncé que Jess Thorup allait être licencié. Une prédiction qui s'est révélée exacte dès le lendemain. Mais l'ancien gardien de but avait également livré une autre information concernant la situation des entraîneurs à Genk.

Issame Charaï dans le viseur du KRC Genk

Selon Stijn Stijnen, Genk aurait jeté son dévolu sur Issame Charaï, l'actuel entraîneur de Westerlo. "Ils vont aller chercher Issame Charaï à Westerlo. Dimitri de Condé est un grand fan de lui", a-t-il affirmé avec beaucoup de certitude.

Issame Charaï est à la tête de Westerlo depuis l'été 2025. Le technicien de 44 ans y a fait forte impression et a notamment été élu entraîneur du mois de septembre en Jupiler Pro League. Son travail n'est donc pas passé inaperçu.

Genk à la recherche d'un nouvel entraîneur

Un tel transfert serait surprenant puisque Issame Charaï est toujours sous contrat avec Westerlo. Genk devrait donc négocier avec les Campinois pour tenter d'attirer l'entraîneur dans le Limbourg.



Le club limbourgeois a annoncé ce mardi que Peter Balette et Domenico Olivieri assureraient provisoirement les entraînements. La recherche d'un successeur définitif à Jess Thorup est désormais lancée.