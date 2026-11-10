Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"

Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"
Photo: © photonews

Le KRC Genk a officiellement annoncé le départ de Jess Thorup ce mardi matin. L'entraîneur danois n'a pas résisté aux résultats décevants des Limbourgeois. Un licenciement que Stijn Stijnen avait déjà prédit lundi. L'ancien gardien de but affirme également savoir qui pourrait lui succéder sur le banc de Genk.

Dans le podcast Ongefilterd, diffusé ce lundi, Stijn Stijnen avait déjà annoncé que Jess Thorup allait être licencié. Une prédiction qui s'est révélée exacte dès le lendemain. Mais l'ancien gardien de but avait également livré une autre information concernant la situation des entraîneurs à Genk.

Issame Charaï dans le viseur du KRC Genk

Selon Stijn Stijnen, Genk aurait jeté son dévolu sur Issame Charaï, l'actuel entraîneur de Westerlo. "Ils vont aller chercher Issame Charaï à Westerlo. Dimitri de Condé est un grand fan de lui", a-t-il affirmé avec beaucoup de certitude.

Issame Charaï est à la tête de Westerlo depuis l'été 2025. Le technicien de 44 ans y a fait forte impression et a notamment été élu entraîneur du mois de septembre en Jupiler Pro League. Son travail n'est donc pas passé inaperçu.

Genk à la recherche d'un nouvel entraîneur

Un tel transfert serait surprenant puisque Issame Charaï est toujours sous contrat avec Westerlo. Genk devrait donc négocier avec les Campinois pour tenter d'attirer l'entraîneur dans le Limbourg.


Le club limbourgeois a annoncé ce mardi que Peter Balette et Domenico Olivieri assureraient provisoirement les entraînements. La recherche d'un successeur définitif à Jess Thorup est désormais lancée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Westerlo
Issame Charaï

Plus de news

Mauvaise nouvelle pour le futur de Brughmans à Liverpool ? Les Reds pourraient prendre une décision importante

Mauvaise nouvelle pour le futur de Brughmans à Liverpool ? Les Reds pourraient prendre une décision importante

17:30
Écart historique pour Charleroi, qui aurait été leader il y a un an : une première dans le championnat belge

Écart historique pour Charleroi, qui aurait été leader il y a un an : une première dans le championnat belge

18:40
"Il y avait de l'espoir" : Lucas Stassin se confie sur sa non-sélection chez les Diables Rouges

"Il y avait de l'espoir" : Lucas Stassin se confie sur sa non-sélection chez les Diables Rouges

18:00
"Cela en dit long sur lui" : Hein Vanhaezebrouck très critique envers un joueur du Club de Bruges

"Cela en dit long sur lui" : Hein Vanhaezebrouck très critique envers un joueur du Club de Bruges

17:00
"Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

"Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

16:00
Charleroi peut-il rester dans le haut du classement ? Philippe Albert a un avis très clair sur la question

Charleroi peut-il rester dans le haut du classement ? Philippe Albert a un avis très clair sur la question

15:40
Gros changement pour Thorgan Hazard : le RC Lens prend une grande décision

Gros changement pour Thorgan Hazard : le RC Lens prend une grande décision

16:01
Un entraîneur bien connu de la Pro League pour succéder à Edward Still à La Louvière ?

Un entraîneur bien connu de la Pro League pour succéder à Edward Still à La Louvière ?

15:00
"C'est dommage, mais..." : Simon Mignolet réagit à une décision d'Anderlecht qui fait débat

"C'est dommage, mais..." : Simon Mignolet réagit à une décision d'Anderlecht qui fait débat

15:20
Deuxième séance à Tubize pour les Diables Rouges : des absents à signaler ?

Deuxième séance à Tubize pour les Diables Rouges : des absents à signaler ?

15:07
Six joueurs du RFC Liège appelés en sélection pour la trêve internationale de novembre : voici la liste

Six joueurs du RFC Liège appelés en sélection pour la trêve internationale de novembre : voici la liste

14:45
Le Bayern Munich confirme le retour de Vincent Kompany au centre d'entraînement et donne de ses nouvelles

Le Bayern Munich confirme le retour de Vincent Kompany au centre d'entraînement et donne de ses nouvelles

14:25
"Je n'oublierai pas cette journée" : Pablo Pagis raconte comment il a appris sa première sélection avec les Bleus

"Je n'oublierai pas cette journée" : Pablo Pagis raconte comment il a appris sa première sélection avec les Bleus

14:05
L'UEFA a tranché : la France à l'amende pour une raison risible à l'occasion de son match à Bruxelles

L'UEFA a tranché : la France à l'amende pour une raison risible à l'occasion de son match à Bruxelles

13:50
"Charleroi ? Je sais qu'il y a un intérêt mais..."

"Charleroi ? Je sais qu'il y a un intérêt mais..."

13:00
Un nouveau visage fait son apparition dans la sélection de l'Angleterre

Un nouveau visage fait son apparition dans la sélection de l'Angleterre

13:35
📷 Vincent Kompany photographié lors de son retour au Bayern : un détail ne passe pas inaperçu

📷 Vincent Kompany photographié lors de son retour au Bayern : un détail ne passe pas inaperçu

13:20
Deux anciens Mauves au sommet : "L'alchimie entre nous date du Sporting"

Deux anciens Mauves au sommet : "L'alchimie entre nous date du Sporting"

12:00
Dennis Ayensa, le triplé qui change tout : une grande première depuis 2013 pour le Standard

Dennis Ayensa, le triplé qui change tout : une grande première depuis 2013 pour le Standard

12:40
La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht !

La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht !

11:10
11
Vincent Kompany de retour au Bayern : voici quand il devrait retrouver le banc

Vincent Kompany de retour au Bayern : voici quand il devrait retrouver le banc

11:41
Déjà officiel : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte

Déjà officiel : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte

10:30
Autrefois convoité par Wilmots chez les Diables, il signe en D4 française après plus de deux ans sans club

Autrefois convoité par Wilmots chez les Diables, il signe en D4 française après plus de deux ans sans club

11:00
Qui pour succéder à Edward Still ? Voilà la marche à suivre fixée par la direction de la RAAL

Qui pour succéder à Edward Still ? Voilà la marche à suivre fixée par la direction de la RAAL

10:00
"C'est clair" : Jonathan Lardot défend une décision arbitrale importante

"C'est clair" : Jonathan Lardot défend une décision arbitrale importante

09:40
Le staff le lui a fait savoir : Jesse Bisiwu va devoir se reprendre à Barcelone

Le staff le lui a fait savoir : Jesse Bisiwu va devoir se reprendre à Barcelone

10:20
Belle reconnaissance : un Standardman et un Carolo mis en lumière côte à côte en France

Belle reconnaissance : un Standardman et un Carolo mis en lumière côte à côte en France

09:20
Problème pour David Hubert ? Le monsieur 100% de l'Union s'est bléssé !

Problème pour David Hubert ? Le monsieur 100% de l'Union s'est bléssé !

09:00
Joueurs belges sur la feuille de match : pourquoi comparaison n'est pas toujours raison

Joueurs belges sur la feuille de match : pourquoi comparaison n'est pas toujours raison

08:40
Frédéric Taquin confirme un intérêt de l'étranger : "Je sais que je suis sur la shortlist"

Frédéric Taquin confirme un intérêt de l'étranger : "Je sais que je suis sur la shortlist"

08:00
Le choc pour Tielemans et Lammens ? Manchester United envisage une mesure radicale

Le choc pour Tielemans et Lammens ? Manchester United envisage une mesure radicale

08:20
"Il faut vraiment que les choses bougent" : un ancien Diable Rouge critique le stade du Club de Bruges

"Il faut vraiment que les choses bougent" : un ancien Diable Rouge critique le stade du Club de Bruges

07:00
"J'étais à genoux" : le superbe arrêt de Thibaut Courtois qui a bluffé un coéquipier

"J'étais à genoux" : le superbe arrêt de Thibaut Courtois qui a bluffé un coéquipier

07:40
Écarté du groupe pour le topper : Bruges et Leko pas sur la même longueur d'onde ?

Écarté du groupe pour le topper : Bruges et Leko pas sur la même longueur d'onde ?

06:46
La surprise du chef : Zinedine Zidane sélectionne un joueur de D2 chez les Bleus

La surprise du chef : Zinedine Zidane sélectionne un joueur de D2 chez les Bleus

07:20
Un chiffre fou et une première depuis 9 ans pour Genk face à l'Union Saint-Gilloise !

Un chiffre fou et une première depuis 9 ans pour Genk face à l'Union Saint-Gilloise !

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! JoBg JoBg a propos de Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Union 60 Union 60 a propos de Eric Gerets a-t-il été saboté par...Mark van Bommel ? "Je n'ai aucune rancune" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ? Pogi Pogi a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Eric Stevens Eric Stevens a propos de Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved