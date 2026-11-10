L'UEFA a tranché : la France à l'amende pour une raison risible à l'occasion de son match à Bruxelles

Scott Crabbé, journaliste football
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L'UEFA a tranché : la France à l'amende pour une raison risible à l'occasion de son match à Bruxelles
Photo: © photonews

Lors de la trêve internationale, le match entre la Belgique et la France avait démarré avec quelques minutes de retard au Stade Roi Baudouin. Les Bleus viennent d'ailleurs de recevoir la facture de la part de l'UEFA.

L'image avait surpris : des Diables Rouges attendant de longues minutes dans le tunnel, sans nouvelles de leur adversaire français. Les Bleus avaient fini par arriver, mais avec un certain retard, décalant ainsi le coup d'envoi.

La cause de ce retard ? Les straps fixés sur les chaussettes n’avaient pas la bonne couleur. Le changement a donc été opéré en dernière minute, ce qui a différé la sortie du vestiaire des joueurs.

La sanction de l'UEFA est tombée

Une situation qui peut prêter à sourire et qui rappelle notre bon vieux football amateur. Mais elle n'a pas fait rire l'UEFA, assez à cheval sur le protocole et tout aussi étonnée que les spectateurs du Stade Roi Baudouin.

La Fédération française de football vient en effet d’être condamnée à verser 10.000 euros d’amende. Autant dire que le choix de la couleur des straps sera étudié avec attention à l'avenir.


Lors de son premier match sur le banc des Bleus en Turquie, Zinedine Zidane était déjà arrivé en retard sur son banc et n'avait pas pu assister à La Marseillaise. Des Turcs que les Bleus retrouveront dimanche, avec un déplacement en Italie.

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