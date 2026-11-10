Six joueurs du RFC Liège appelés en sélection pour la trêve internationale de novembre : voici la liste

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Six joueurs du RFC Liège appelés en sélection pour la trêve internationale de novembre : voici la liste
Photo: © photonews
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Pas moins de six sang et marine ont été sélectionnés avec leur pays pour la trêve internationale de novembre. Un seul d'entre eux a toutefois été repris en équipe première.

Joshua Mpenza a été repris avec les U23 du Congo. Une sélection qui survient quelques jours après avoir disputé ses premières minutes avec les Sang et Marine cette saison, face à Seraing, le 30 octobre dernier (défaite 1-0).

Harison Ondo-Eyi a, lui aussi, été sélectionné avec les U23 du Gabon. De son côté, Nacim Dendani défendra les couleurs de la Tunisie U23.

Ousmane Camara, qui avait notamment eu l'énorme chance d'affronter l'équipe première de l'Argentine lors de la précédente trêve internationale, a de nouveau été repris avec les U23 du Burkina Faso. Arnold Qevani figure dans la liste des U21 du Luxembourg.

Ryan Ogam avec le Kenya

Enfin, Ryan Ogam est le seul joueur à avoir été appelé en équipe première. L'attaquant kényan disputera les éliminatoires de la CAN avec sa sélection. Il affrontera l'Afrique du Sud à deux reprises.

 Les joueurs sélectionnés en équipe nationale

- Joshua Mpenza – Congo U23
- Harison Ondo-Eyi – Gabon U23
- Nacim Dendani – Tunisie U23
- Ousmane Camara – Burkina Faso U23
- Arnold Qevani – Luxembourg U21
- Ryan Ogam – Kenya (équipe première)

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