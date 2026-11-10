D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

Andreas Patz pourrait relever un nouveau défi. L'ancien entraîneur adjoint d'Anderlecht est suivi de près par le FSV Zwickau, un club de D4 allemande. L'Allemand de 43 ans pourrait y retrouver un poste d'entraîneur principal.

Selon le quotidien allemand BILD, Patz est l'un des principaux candidats pour devenir le nouvel entraîneur de Zwickau. L'Allemand était même déjà présent dimanche au stade pour assister à la rencontre contre le Lokomotiv Leipzig.

Anderlecht a laissé partir Patz l'été dernier

Zwickau est urgemment à la recherche d'un nouvel entraîneur après le licenciement de Rico Schmitt. Le club s'est incliné 1-2 face au Lokomotiv Leipzig le week-end dernier et n'occupe que la onzième place de Regionalliga Nordost. La direction sportive espère inverser la tendance avec un nouvel entraîneur.

Patz travaillait encore à Anderlecht la saison dernière, où il avait été nommé en mars comme adjoint de Jérémy Taravel. Les deux entraîneurs se connaissaient déjà de leur passage au Cercle Bruges. Son séjour à Bruxelles n'a toutefois pas duré longtemps. L'été dernier, son contrat arrivant à échéance n'a pas été prolongé après des changements au sein du staff technique.

Patz possède de l'expérience comme entraîneur principal

L'Allemand n'est pas un inconnu dans le football allemand. Il a déjà travaillé comme entraîneur principal au Carl Zeiss Jena et au Jahn Ratisbonne. Dans ce dernier club, il avait contribué, en tant qu'adjoint, à obtenir la montée en deuxième Bundesliga avant de prendre lui-même les commandes par la suite.



Un transfert à Zwickau offrirait à Patz une nouvelle occasion de travailler comme entraîneur principal. Selon le média allemand, il n'est toutefois pas le seul candidat sur la liste du directeur sportif Robin Lenk.