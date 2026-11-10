"Cela en dit long sur lui" : Hein Vanhaezebrouck très critique envers un joueur du Club de Bruges

Mamadou Diakhon fait parler de lui au Club de Bruges, mais pas pour ses performances sur le terrain. L'ailier français aurait quitté un entraînement en colère après avoir appris qu'il ne serait pas titulaire contre Anderlecht. Un comportement qui n'a pas du tout plu à Hein Vanhaezebrouck, particulièrement critique envers le joueur de 21 ans.

"Diakhon n'a rien prouvé malgré les nombreuses minutes de jeu dont il a bénéficié jusqu'à présent. Même lors de ses montées au jeu, depuis que Virgili est devenu titulaire, il a montré beaucoup trop peu de choses", a déclaré Hein Vanhaezebrouck au micro du Nieuwsblad. Selon l'ancien entraîneur de La Gantoise, Mamadou Diakhon aurait dû répondre à sa déception sur le terrain.

"Il n'y a même pas de réaction du genre : 'D'accord, tu me mets sur le banc, je vais te montrer qui est le meilleur ailier ici.' Non, même pas ça", a poursuivi Hein Vanhaezebrouck. Ce dernier comprend donc le choix d'Ivan Leko de donner sa chance à d'autres joueurs. "Si Diakhon réagit en quittant l'entraînement et en montant directement dans sa voiture, cela en dit long sur ce garçon."

Pourtant, le Club de Bruges a déboursé environ neuf millions d'euros pour recruter Mamadou Diakhon. Un investissement important qui ne doit cependant pas pousser les Blauw en Zwart à accepter un tel comportement, selon Hein Vanhaezebrouck. "Le Club de Bruges est une institution, organisée à tous les niveaux. Ils doivent aussi remettre les choses en ordre."

Ivan Leko ne doit pas être le seul à gérer cette situation selon Hein Vanhaezebrouck

L'ancien entraîneur estime également qu'Ivan Leko ne doit pas être le seul à gérer cette situation : "Ce serait une bonne chose que d'autres personnes au sein du club discutent avec Diakhon, le soutiennent, mais aussi le recadrent et remettent sa manière de penser en question."

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Pour Hein Vanhaezebrouck, Diakhon doit surtout prendre conscience de sa propre responsabilité dans cette situation. "S'il entend cela de plusieurs personnes, ce sera peut-être plus facile à accepter que de l'entendre uniquement de son entraîneur et de voir en lui un ennemi. Il est temps qu'il ouvre les yeux," a conclu le consultant.