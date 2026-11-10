Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir"

On pensait que le train était passé pour Hugo Cuypers quand Rudi Garcia ne l'a pas appelé pour la Coupe du Monde 2026, puis que l'attaquant a quitté le Chicago Fire pour Monterrey. Mais Mark van Bommel ne l'a pas perdu des yeux, et a décidé de lui donner sa chance.

Quand Rudi Garcia a annoncé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026, nous étions nombreux à espérer, et même à être assez confiants quant au fait d'y retrouver Hugo Cuypers. Meilleur buteur belge de l'année, Cuypers disposait d'un profil qui faisait défaut aux Diables compte tenu de la méforme de ses concurrents et du retour de blessure de Romelu Lukaku.

Il avait finalement manqué la sélection de peu, et on s'était alors dit que son heure ne viendrait plus. C'était sans compter sur Mark van Bommel, qui l'a repris dans sa deuxième sélection. "Ca faisait pas mal de mois que je l'attendais et j'avoue que cette sélection était un peu inattendue", reconnaît le néo-Diable au micro de RTL Sports. "Je ressens beaucoup de fierté et je suis très heureux d'être là".

Van Bommel a appelé Cuypers la veille de la sélection

Cuypers n'a cependant jamais laissé tomber la sélection, malgré son transfert en D1 mexicaine, un championnat peut-être encore moins en vue que la MLS. "Je n'ai absolument jamais perdu espoir, que du contraire, c'était toujours dans un coin de ma tête, sans être une obsession pour autant", affirme celui qui compte désormais 6 buts en 14 matchs avec Monterrey.

"Elle était un peu inattendue celle-ci" - Hugo Cuypers découvre les Diables Rouges à 29 ans, mais n'a "jamais perdu espoir". 🔥🇧🇪 #RTLsports https://t.co/DhFAQ56uRP — RTL sports (@RTLsportsbe) November 10, 2026

Pas question non plus de "réclamer" quoi que ce soit : "Il y a toujours eu des arguments valables en faveur des joueurs repris à ma place", souligne-t-il. "J'ai attendu patiemment mon tour". Sa sélection, il l'a apprise peu de temps avant le reste de la Belgique.





"Le sélectionneur m'a appelé jeudi soir. Il m'a demandé comment ça se passait au Mexique, nous avons discuté de mon adaptation, de mes premiers mois là-bas, mais aussi de Chicago et de mon expérience à Gand", raconte Hugo Cuypers. "Puis, il m'a annoncé la bonne nouvelle".

C'est désormais au noyau des Diables Rouges qu'a dû s'adapter celui qui avait brillé sous le maillot de La Gantoise sur le sol belge (51 buts en 90 matchs avec les Buffalos). "C'est très intense, mais l'adaptation se passe bien. Nous avons eu un premier meeting pour préparer le match de jeudi. Mais c'est plus facile de m'adapter dans un groupe qui parle français et néerlandais (nda : Cuypers parle parfaitement les deux langues) que dans un groupe qui parle espagnol", conclut le nouvel attaquant international belge avec un sourire.