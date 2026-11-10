Deux anciens Mauves au sommet : "L'alchimie entre nous date du Sporting"

4394

Scénario absolument fou en D1 chinoise. Alors que le Chengdu Roncheng comptait 12 points d'avance à quatre journées de la fin, c'est finalement le Dalian Yingbo qui a été sacré champion après un 0/12 de son rival !