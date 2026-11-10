📷 Vincent Kompany photographié lors de son retour au Bayern : un détail ne passe pas inaperçu

De retour au centre d'entraînement du Bayern Munich ce mardi, Vincent Kompany a été photographié par le média allemand BILD. Sur les clichés, un détail attire particulièrement l'attention : l'entraîneur belge porte toujours une attelle à l'épaule gauche.

Le média allemand BILD a publié des photos de Vincent Kompany lors de son retour à la Säbener Straße, ce mardi matin. On peut notamment voir le coach en compagnie du directeur sportif Christoph Freund, avec qui il a discuté de la planification des prochaines semaines.

More photos of Vincent Kompany back at his office at Säbener Straße today [📸 @BILD] https://t.co/UCl5D9KXIj — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2026

Vincent Kompany porte toujours une attelle à l'épaule gauche. Selon le BILD, l'entraîneur du Bayern Munich s'était également déboîté l'épaule lors de son malaise survenu le 23 octobre.

Une blessure qui s'était ajoutée à ses problèmes de santé. Pour rappel, l'ancien Diable Rouge avait été hospitalisé après avoir souffert d'une irritation des méninges, provoquée par une infection virale persistante. Il avait ensuite pu rentrer chez lui après plusieurs jours d'hospitalisation.

Un retour sur le banc attendu le 20 novembre

Son retour au centre d'entraînement est une bonne nouvelle, mais l'attelle portée par Kompany montre que sa récupération n'est pas encore totalement terminée.



Lire aussi… Le Bayern Munich confirme le retour de Vincent Kompany au centre d'entraînement et donne de ses nouvelles›

Son retour sur le banc du Bayern Munich reste néanmoins envisagé pour le 20 novembre, à l'occasion de la réception de Cologne en Bundesliga. Une date évoquée par Uli Hoeneß, président d'honneur du club bavarois, mais qui n'a pas encore été officiellement confirmée.