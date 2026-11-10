"Il y avait de l'espoir" : Lucas Stassin se confie sur sa non-sélection chez les Diables Rouges

Lucas Stassin n'a pas été repris avec les Diables Rouges lors de cette trêve internationale de novembre. Une petite déception pour le joueur, qui aurait évidemment préféré figurer dans la sélection de Mark van Bommel.

Hugo Cuypers a été sélectionné pour la première fois avec les Diables Rouges à l'âge de 29 ans. Le natif de Liège a convaincu le sélectionneur Mark van Bommel en affichant de bonnes prestations au Mexique, à Monterrey.

Mark van Bommel l'a ainsi préféré à Lucas Stassin, qui n'a été repris pour l'instant qu'à une seule reprise. C'était lors de la tournée aux États-Unis avant le Mondial.

Lucas Stassin espérait être sélectionné

"Je savais que c’était plus compliqué la saison dernière par rapport à ma situation en club et le fait de jouer en deuxième division, même si j’avais quand même eu ma première sélection", a expliqué Lucas Stassin au micro de nos confrères de Sudinfo.

"Pour le moment, ça se passe bien à Séville, on est dans le Top 6 en Espagne. J’ai eu une petite blessure, mais j’ai réussi à enchaîner par après", a-t-il ajouté.

Ses performances positives avec Séville lui avaient ainsi donné de l'espoir de faire partie du groupe de Mark van Bommel : "Donc, évidemment, il y avait de l’espoir de mon côté, mais ce sont les choix du coach. Et je les respecte."





"Je suppose qu’il a dû y réfléchir, avec son staff, pour décider de prendre Hugo Cuypers cette fois. C’est un joueur plus âgé qui a aussi sa première sélection. Le coach voulait peut-être aussi le voir à l’œuvre. Maintenant, il faudra attendre la prochaine sélection. En attendant, il faut tout faire en club pour essayer d’être repris. J’espère pouvoir être sélectionné la prochaine fois", a-t-il conclu.