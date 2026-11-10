Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance
Photo: © photonews
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C'est un énorme coup que vient de réaliser le RFC Tournai. L'ancien pensionnaire de D2, actuellement en P1, a en effet annoncé le retour au bercail de Benjamin Van Durmen, natif de Tournai et qu'on a bien connu en D1 sous les couleurs de Mouscron.

Les supporters de l'Excel Mouscron se souviennent bien de Benjamin Van Durmen. Le natif de Tournai avait été formé au Futurosport et avait fait ses débuts professionnels sous le maillot des Hurlus, où il a évolué de 2016 à la disparition du club en 2021.

Van Durmen avait alors rejoint la Roumanie, portant les couleurs de Craiova et de l'UTA Arad, pour un total de près de 150 matchs toutes compétitions confondues. L'été dernier, le milieu de terrain désormais âgé de 29 ans était libéré par l'UTA Arad. 

Un énorme coup du RFC Tournai

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Benjamin Van Durmen n'avait donc connu que le plus haut niveau, en Belgique (97 matchs pour Mouscron) ou en Roumanie. Mais il va désormais découvrir l'échelon... provincial.

Le RFC Tournai a en effet annoncé la signature de Van Durmen sur son site officiel : 

"Benjamin Van Durmen rejoint le projet. Né à Tournai, Benjamin effectue un retour au Stade Luc Varenne. Il a fait le choix fort de s'inscrire pleinement dans le projet tournaisien porté par notre club.

Passé par le FC Béclers et le RFC Tournai durant sa formation, il a par la suite franchi les échelons pour s'imposer au plus haut niveau", lit-on dans le communiqué du club tournaisien.

Le RFC Tournai, qui avait encore évolué en D2 de 2007 à 2011, a récemment fait faillite et a été forcé de repartir de l'échelon provincial. Les Sang & Or ont été repris par des investisseurs locaux, et frappent ici un grand coup dans leur projet de retour au plus haut niveau. 

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